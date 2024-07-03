Глава «Роскосмоса» обсудит в Китае размещение энергоустановки на Луне

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов полетит в Китай обсуждать проект размещения на Луне ядерной энергоустановки. Об этом он заявил во время правительственного часа в Госдуме.

«Он очень сложный сам по себе, нужно доставить агрегат на Луну, посадить. Но мы за него беремся и надеемся, <...> с коллегами из Китая мы перейдем к практической реализации. Это уровень 2036 года», — цитирует Борисова «РИА Новости».

Поездка запланирована на 10 июля 2024 года.

5 марта 2024 года Борисов рассказал, что Россия и Китай рассматривают возможность доставки на Луну ядерной энергоустановки в 2030-х годах. По словам главы «Роскосмоса», доставку энергоустановки надо сделать робототехническими средствами, в автоматическом режиме.

С точки зрения экспертов, ядерные установки являются наиболее эффективным решением для обеспечения энергией оборудования при освоении космоса, включая Луну. Это связано с тем, что ядерный реактор «может работать вне зависимости от освещенности и выдавать достаточное количество энергии.

В конце ноября 2023 года правительство одобрило соглашение о сотрудничестве между Россией и Китаем по созданию Международной научной лунной станции, которое подписано в ноябре 2022 года. Предполагается не только совместное сооружение станции, но и исследование Луны объединенными усилиями.