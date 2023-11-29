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Правительство одобрило проект создания Лунной станции с Китаем

Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем осваивать Луну и помогать другим странам высаживать людей на спутнике Земли
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Речь идет не только о сооружении станции, но и о совместном исследовании Луны. Соответствующий документ есть у РБК. В пресс-службе правительства подтвердили РБК, что комиссия поддержала законопроект о ратификации.

Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров. Реализовать проект планируется в три этапа.

На первом этапе российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну, определить место размещения Лунной станции и верифицировать технологии для обеспечения безопасной высокоточной мягкой посадки на поверхности спутника Земли. С российской стороны на этом этапе планируется применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб».

На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электроснабжения, коммуникации, обеспечения транспортных услуг.

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Политика
Фото:Сергей Захарушкин / Роскосмос / ТАСС

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на Луну.

Согласно документу, стороны договорились, что товары, перевозка которых будет осуществляться в рамках этого соглашения, будут освобождены от таможенных пошлин и налогов. Будет оказываться содействие промышленной деятельности, связанной с созданием Лунной станции.

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В пояснительной записке к документу указывается, что принятие соглашения «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности». Финансирование работ по созданию космических комплексов «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс-1» будет осуществляться в рамках космической программы России.

Как отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, соглашение будет способствовать укреплению стратегического партнерства России с Китаем. 

11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая была нацелена на малоизученный Южный полюс спутника Земли, однако в итоге разбилась при посадке. Тогда же глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что следующие запуски автоматических станций запланированы на 2027 и 2028 годы.

Соединенные Штаты запланировали на ближайшие годы девять запусков к Луне. В том числе и пять пилотируемых миссий в рамках программы Artemis. Их задачей NASA называет создание постоянно обитаемого поселения, а после 2028 года и начало строительства окололунной базы Lunar Gateway, необходимой для будущего освоения Марса.

Остальные страны (Япония, Китай, Израиль, Индия) анонсировали лишь автоматические запуски. Россия в рамках этапа «Форпост» своей Лунной программы задумывала высадку космонавтов на Луне в 2025–2035 годах.

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Артем Филипенок Артем Филипенок, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
При участии
Виктория Хабарова
Луна Китай космос правительство
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