Правительство одобрило проект создания Лунной станции с Китаем

Москва и Пекин намерены вместе построить Лунную станцию, а затем осваивать Луну и помогать другим странам высаживать людей на спутнике Земли

Фото: Getty Images

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию заключенного в ноябре прошлого года российско-китайское соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Речь идет не только о сооружении станции, но и о совместном исследовании Луны. Соответствующий документ есть у РБК. В пресс-службе правительства подтвердили РБК, что комиссия поддержала законопроект о ратификации.

Основными участниками проекта станут «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление, которые в перспективе могут привлечь к нему международных партнеров. Реализовать проект планируется в три этапа.

На первом этапе российские и китайские лунные миссии должны исследовать Луну, определить место размещения Лунной станции и верифицировать технологии для обеспечения безопасной высокоточной мягкой посадки на поверхности спутника Земли. С российской стороны на этом этапе планируется применять посадочный космический аппарат «Луна-Глоб».

На втором этапе запланировано учреждение центра управления Лунной станцией, доставка на спутник объемных грузов, создание орбитальных модулей для подачи электроснабжения, коммуникации, обеспечения транспортных услуг.

Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей Лунной станции и содействие международным партнерам при высадке человека на Луну.

Согласно документу, стороны договорились, что товары, перевозка которых будет осуществляться в рамках этого соглашения, будут освобождены от таможенных пошлин и налогов. Будет оказываться содействие промышленной деятельности, связанной с созданием Лунной станции.

В пояснительной записке к документу указывается, что принятие соглашения «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности». Финансирование работ по созданию космических комплексов «Луна-Глоб», «Луна-Ресурс-1» будет осуществляться в рамках космической программы России.

Как отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, соглашение будет способствовать укреплению стратегического партнерства России с Китаем.

11 августа Россия запустила к Луне автоматическую межпланетную станцию «Луна-25», которая была нацелена на малоизученный Южный полюс спутника Земли, однако в итоге разбилась при посадке. Тогда же глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что следующие запуски автоматических станций запланированы на 2027 и 2028 годы.

Соединенные Штаты запланировали на ближайшие годы девять запусков к Луне. В том числе и пять пилотируемых миссий в рамках программы Artemis. Их задачей NASA называет создание постоянно обитаемого поселения, а после 2028 года и начало строительства окололунной базы Lunar Gateway, необходимой для будущего освоения Марса.

Остальные страны (Япония, Китай, Израиль, Индия) анонсировали лишь автоматические запуски. Россия в рамках этапа «Форпост» своей Лунной программы задумывала высадку космонавтов на Луне в 2025–2035 годах.