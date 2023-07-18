Компания экс-министра связи раскрыла детали новой операционки

Компания НТЦ ИТ «РОСА» осенью выпустит первое устройство на своей операционной системе Rosa Mobile. Это будет смартфон ценой до 40 тыс. руб. с интерфейсом, похожим на iOS и Android, и поддержкой части существующих приложений

Первый смартфон на новой российской операционной системе для мобильных устройств — Rosa Mobile — будет выпущен осенью этого года, рассказал РБК Олег Карпицкий, глава компании-разработчика НТЦ ИТ «РОСА». Предполагается, что это будет устройство среднего ценового сегмента стоимостью до 40 тыс. руб. Продукт создан на базе операционной системы с открытым исходным кодом Linux (такой софт распространяется на условиях свободного лицензионного договора, когда пользователь получает право использовать программу в любых не запрещенных законом целях; имеет доступ к исходному коду для его изучения или переработки, внесения изменений).

Дизайн Rosa Mobile разработан совместно с компанией 65apps. «Мы стремились интегрировать в свою систему лучший опыт пользователей Android и iOS, чтобы привыкшему к этим операционным системам пользователю не пришлось переучиваться, — рассказал Карпицкий. — НТЦ ИТ «РОСА» разработала все инженерные решения, например полностью переписала драйверы для компонентов устройства: модуля Wi-Fi, камеры и т.п. При создании Rosa Mobile не использовались компоненты Android, что должно обезопасить от возможного отключения и скрытых функций со стороны Google, но мы сделали возможным запуск на ней ряда Android-приложений». На первом этапе на Rosa Mobile будут работать все приложения, которым нужен только доступ к интернету: банковские, онлайн-магазины, госуслуги. Для корректной работы приложений, использующих системы позиционирования, нужна будет доработка, рассказал представитель разработчика ОС.

У операционной системы будет собственный магазин приложений под рабочим названием RosaStore. В компании говорят, что в нем будут системные приложения, например, телефонная книга, коммуникационная платформа и т.д., а также независимые — сейчас идут переговоры с различными разработчиками, но с кем конкретно, не раскрывается. Кроме того, на Rosa Mobile будет работать российский магазин приложений RuStore.

По словам Карпицкого, компания договорилась о выпуске первой партии смартфонов в Зеленограде на линии «Рутек» (ее конечным владельцем, как и НТЦ ИТ «РОСА», является Леонид Рейман, в 1999–2008 годах возглавлявший Министерство связи и информационных технологий и его предшественников). Эти мощности позволят выпускать «до сотни тысяч устройств» в год, ожидает глава НТЦ ИТ «РОСА». Компания также ведет переговоры и с другими российскими компаниями, но с кем, Карпицкий не уточнил.

Конечными заказчиками смартфонов компания видит обычных пользователей, хотя предполагает, что первыми покупателями будет госсектор и корпоративные заказчики. «В России около 35 млн автоматизированных рабочих мест, которые попадают под специальные требования. Это места для сотрудников госструктур, силовиков, компаний, владеющих критической информационной инфраструктурой (к ней относятся сети связи и информационные системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний. — РБК). Значительная часть этих людей использует в своей работе мобильные устройства», — отметил глава НТЦ ИТ «РОСА». Сейчас операционная система проходит подготовительные работы для сертификации во ФСТЭК. Произведенные «Рутек» смартфоны также планируют внести в реестр Минпромторга, что должно позволить продавать устройство госструктурам и другим спецпотребителям, сообщили в НТЦ ИТ «РОСА».

В компании не уточняют стоимость разработки операционной системы, отмечая лишь, что работа велась на собственные средства с осени 2021 года командой из примерно 20 программистов. Олег Карпицкий указал, что компания операционно прибыльна: в прошлом году ее выручка выросла в два раза по сравнению с предыдущим годом, а за первое полугодие этого года уже достигла значения за весь 2022-й. По данным Rusprofile, в 2022 году (последняя доступная информация) показатель составил 86 млн руб. (плюс 105% к 2021-му).

Олег Карпицкий не раскрыл, сколько компания будет получать с каждого проданного устройства, но сказал, что они рассчитывают зарабатывать за счет платежных сервисов, техподдержки для корпоративных пользователей, а также выплат со стороны разработчиков приложений по аналогии, как это делают Apple и Google. Например, у Apple до 2021 года действовала комиссия 30% на любые заработки разработчиков в приложениях, но затем компания снизила ее до 15%. По словам Карпицкого, они планируют ввести «рыночный, комфортный и интересный для разработчиков» процент.

Кто еще в России делает мобильную ОС

О том, что в НТЦ ИТ «РОСА» разрабатывают мобильную операционную систему, источники РБК рассказывали в середине 2022 года. Весной ее включили в реестр отечественного программного обеспечения. Помимо нее среди мобильных ОС в реестр также входят «Аврора» от компании «Открытая мобильная платформа», Astra Linux Common Edition и Astra Linux Special Edition от «Русбитех-Астра». Над собственной ОС также несколько лет работает «Лаборатория Касперского».

Кроме того, есть несколько инициатив по созданию мобильных операционных систем на базе Android Open Source Project (AOSP, проект Android с открытым исходным кодом). Так, «КНС групп» (выпускает серверы, системы хранения данных и другую технику под брендом YADRO) в конце весны представила планшет KVADRA_T на собственной операционной системе KVADRA OS, которая является глубокой переработкой AOSP.

В конце прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» планируют создать консорциум для разработки мобильной операционной системы на базе AOSP. Но в конце мая президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в интервью «Ведомостям» говорил, что компания сосредоточена на развитии «Авроры», ей «больше ничего не надо». Представители в VK и «Яндекса» отказались комментировать планы по созданию консорциума. РБК направил запрос Сбербанку.

Руководитель группы программного обеспечения и корпоративных систем Merlion Евгений Чуверин отметил, что рынок мобильных операционных систем сейчас не является настолько перегретым, как для персональных компьютеров. «В связи с этим однозначно можно сказать, что у российской операционной системы для мобильных устройств перспективы для развития есть. При этом бóльшую долю внедрений должен занять государственный аппарат и субъекты критической информационной инфраструктуры, работающие в таких отраслях, как оборонная промышленность, здравоохранение и т.д.», — указал Чуверин. По его оценке, объемы продаж устройств на базе Rosa Mobile могут составить десятки тысяч в год. «Продукт позиционируется как доверенный с дополнительными функциями безопасности. В корпоративном сегменте такие устройства бывают нужны под какие-то узкие специальные функции, там, где нет и не нужно доступа к магазину приложений», — согласен гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян.