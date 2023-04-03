«Ростелеком» сообщил о правовых рисках в связи с российским Android
В «Ростелекоме» опасаются правовых рисков, связанных с разработкой национальной мобильной ОС на базе Android Open Source Project (AOSP), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
AOSP — проект операционной системы с открытым исходным кодом от Google, он не включает сервисы для мобильных устройств (GMS) — набор популярных приложений и облачных сервисов (поставляются только по лицензии Google).
«Ростелекому» принадлежит компания «Открытая мобильная платформа», которая разрабатывает ОС «Аврора» (она, как и AOSP, не имеет системной платформы). Создание национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» оператор оценивал в 480 млрд руб.
«Мы заказали у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках создания русского Android и приложений для него — риски действительно есть», — сказали изданию в «Ростелекоме».
Вопрос о рисках поднимался на одном из последних совещаний, на котором присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», «Ростелекома» и ГК «Астра», рассказал собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения проекта национальной мобильной ОС. Это подтвердил и источник, близкий к Минцифры. «При загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США», — пояснил один из собеседников.
Тем не менее в «Сбере» по-прежнему хотят создавать российский Android на основе открытого кода, пишет «Коммерсантъ». Как уточнил представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, компании совместно с АНО «Цифровая экономика» прорабатывают и обсуждают различные варианты, однако конкретных решений пока нет.
В декабре прошлого года газета писала, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» собираются создать компанию, которая займется разработкой российской мобильной ОС на базе AOSP и платформы, способной заменить GMS.