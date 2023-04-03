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«Ростелеком» сообщил о правовых рисках в связи с российским Android

«Коммерсантъ»: «Ростелеком» опасается правовых рисков при создании российского Android
В «Ростелекоме» опасаются юридических рисков при создании ОС на базе Android из-за лицензионных условий Google. Оператор разрабатывает российскую ОС «Аврора»
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В «Ростелекоме» опасаются правовых рисков, связанных с разработкой национальной мобильной ОС на базе Android Open Source Project (AOSP), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

AOSP — проект операционной системы с открытым исходным кодом от Google, он не включает сервисы для мобильных устройств (GMS) — набор популярных приложений и облачных сервисов (поставляются только по лицензии Google).

«Ростелекому» принадлежит компания «Открытая мобильная платформа», которая разрабатывает ОС «Аврора» (она, как и AOSP, не имеет системной платформы). Создание национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» оператор оценивал в 480 млрд руб.

«Мы заказали у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках создания русского Android и приложений для него — риски действительно есть», — сказали изданию в «Ростелекоме».

Вопрос о рисках поднимался на одном из последних совещаний, на котором присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», «Ростелекома» и ГК «Астра», рассказал собеседник газеты, знакомый с ходом обсуждения проекта национальной мобильной ОС. Это подтвердил и источник, близкий к Минцифры. «При загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США», — пояснил один из собеседников.

Тем не менее в «Сбере» по-прежнему хотят создавать российский Android на основе открытого кода, пишет «Коммерсантъ». Как уточнил представитель профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, компании совместно с АНО «Цифровая экономика» прорабатывают и обсуждают различные варианты, однако конкретных решений пока нет.

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В декабре прошлого года газета писала, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» собираются создать компанию, которая займется разработкой российской мобильной ОС на базе AOSP и платформы, способной заменить GMS.

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Теги
Елена Чернышова
Android Ростелеком операционная система
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