Поддержка старых версий «Госуслуг» на Android прекратится 27 декабря

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Минцифры России посоветовало пользователям смартфонов на операционной системе Android обновить приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто».

Старые версии приложений перестанут запускаться 27 декабря, предупредило Минцифры. «Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных», — пояснили в ведомстве.

Мобильное приложение «Госуслуги» вышло в 2012 году. По данным Минцифры на 14 июня, сервис используют более 70 млн человек. На «Госуслугах» можно оформить документы, получить справки и выписки, записаться к врачу.

«Госуслуги Авто» запустили в тестовом режиме в прошлом году. Сервис для автомобилистов позволяет, в частности, загрузить свидетельство, подтверждающее регистрацию транспортного средства, и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода. В конце мая Минцифры сообщало, что «Госуслуги Авто» скачали более 1,4 млн пользователей.