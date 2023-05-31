Российский производитель серверов YADRO представил свой первый планшет

Входящая в «ИКС Холдинг» «КНС Групп» представила свой первый планшет. Устройство работает на собственной операционной системе, а к концу лета обещают версию на российской системе «Аврора». Объявленная стоимость — почти ₽40 тыс.

Планшет KVADRA_T (Фото: квадра.рф)

Компания «КНС-Групп», выпускающая серверы и системы хранения данных под бредом Yadro, представила свой первый планшет KVADRA_T на открывшейся во вторник, 31 мая конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.

Устройство обладает 10,9-дюймовым дисплеем, 128 Гб встроенной памяти с поддержкой карт microSD до 256 Гб, 6 Гб оперативной памяти, основной камерой разрешением 13 мегапикселей (мп) и фронтальной — 5 мп. Емкость аккумулятора составляет 9000 мАч. Сейчас устройство использует процессоры ARM архитектур, но, по словам представителя компании, со временем они планируют перейти на архитектуру RISC-V (основана на открытом исходном коде, который можно свободно использовать и менять без лицензионных платежей). «Это требует времени и усилий. Процесс идет», — отметил он.

Планшет будет доступен в трех цветах, к нему можно докупить клавиатуру, чехол и стилус. Предзаказ стартует с сегодняшнего дня на сайте компании. Заявленная стоимость — 39,99 тыс. руб.

KVADRA_T работает на собственной операционной системе KVADRA OS, которая является глубокой переработкой Android Open Source Project (AOSP). Но сервисы Google не будут доступны на устройстве, уточнил представитель производителя. «Мы создаем российскую экосистему без использования сервисов и служб, которые уже находятся под санкционными ограничениями или потенциально могут попасть под них», — пояснил он, дополнив, что в устройство интегрирован российский магазин приложений RuStore.

Производство организовано на заводе «КНС-Групп» Yadro Fab Dubna. До конца лета производитель обещает выпустить на рынок версию планшета на российской операционной системе «Аврора» для клиентов из корпоративного и государственного секторов.

В разработке участвовала команда промышленных дизайнеров NotAnotherOne. Эта компания была основана в 2013 году выходцами из Yota и Yota Devices (выпускала YotaPhone) Игорем Михненко и Верой Козырь и ранее участвовала в разработке промышленного дизайна «Яндекс.Станции». С 2020 году «КНС-Групп» владеет 51% NotAnotherOne.

Представитель «КНС-Групп» не раскрыл планы по продажам планшетов до конца года, отметив лишь, что компания «может удовлетворить потребности заказчиков и планирует увеличить производственные мощности для выпуска 1 млн единиц продукции в год».

«КНС Групп» входит в «ИКС Холдинг», созданный в 2018 году предпринимателем Антоном Черепенниковым. Холдинг объединяет около 30 технологичных компаний, в том числе «Цитадель» (производит системы оперативно-разыскных мероприятий — специальное оборудование, которое устанавливается на сетях связи в рамках так называемого закона Яровой и позволяет ФСБ и другим силовым ведомствам анализировать, о чем говорят и переписываются абоненты), «Бюро 1440» (работает над созданием спутниковой группировки) и др.

О том, что «КНС-Групп» готовится представить планшет и ищет программистов для разработки мобильной операционной системы для потребительских устройств, в начале апреля сообщал «Коммерсантъ». До сих пор компания выпускала под брендом KVADRA персональные компьютеры и моноблоки. В планах также выпуск ноутбука под этой торговой маркой.