Компания экс-министра Реймана представит российского конкурента Android
О том, что в «НТЦ ИТ Роса» разрабатывает мобильную операционную систему (ОС), РБК рассказали два источника на рынке. По информации одного из собеседников, продукт могут представить на форуме «Армия-2022» в августе. Гендиректор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств». «Планируем представить рынку результат в ближайшее время. Тогда же будем готовы говорить о деталях», — дополнил он, отказавшись от дальнейших комментариев.
Что известно про разработчика
«НТЦ ИТ Роса», по данным СПАРК, принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана, который с 1999 по 2008 годы был сначала главой Государственного комитета по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) возглавлял и его. В 2008-2010 годах Рейман был советником президента Дмитрия Медведева, после чего ушел заниматься бизнесом. «НТЦ ИТ Роса» была создана в том же 2010 году на базе интегратора свободного программного обеспечения Pingwin Software и французского Linux-разработчика Mandriva. До сих пор она специализировалась на создании операционных систем на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. Ряд ее продуктов включены в реестр российского софта. Именно на этот список должны ориентироваться госструкутры при госзакупках, отдавая предпочтения включенным в него программам.
«НТЦ ИТ Роса» еще в конце 2014 года зарегистрировала права на компьютерную программу Rosa Mobile. Как пояснил РБК Владимир Рубанов, занимавший на тот момент должности президента и главного конструктора в компании, они вели разработки мобильной версии с 2011 года. «Были успешно сделаны рабочие прототипы с новой для того времени архитектурой. Но в 2014 они были приостановлены в связи со сменой стратегии. Является ли текущие разработки продолжением прежних наработок — не знаю», — сказал Рубанов.
Какие перспективы у российских ОС
На данный момент в реестр российского софта внесена только одна ОС для мобильных устройств — «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского», говорил в начале июня основатель компании Евгений Касперский. Пока в реестр российского ПО от этой компании входит KasperskyOS — операционная система для встраиваемых систем с особыми требованиями к кибербезопасности, подключенных к интернету.
По словам создателя LiveInternet Германа Клименко, важно, чтобы ОС создавалась под конкретное мобильное устройство. «Нельзя взять готовый смартфон, «снести» Android или iOS и установить условную «Аврору», смартфон изначально должен быть независим от имеющихся ОС», — пояснил Клименко.
По его версии, создавать принципиально новую ОС дорого: в России для этого нет необходимых ресурсов — программистов, железа. В то же время Клименко напомнил, что сегодня существуют две основные операционные системы, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android». «Смысла разрабатывать [мобильную операционную систему в России] с нуля нет. Цель, скорее, заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным. Если «снести» имеющуюся ОС нельзя, можно поверх запустить свое решение», — рассуждает он.
Потенциал у новой мобильной ОС нулевой, категоричен, в свою очередь, директор Института исследований интернета Карен Казарян. «За исключением злосчастных планшетов, которые закупили для переписи населения (проводилась в 2020 году. — РБК), других массовых устройств на российской ОС «Аврора» не появилось. Если раньше можно было надеяться на какое-то производство, то сейчас уже сложно верить в этот проект, как и в любой другой — физически производить мобильные устройства в России проблематично, а за рубежом теперь вообще практически невозможно», — указал Казарян.
После начала специальной военной операции на Украине, ряд стран ввели против России санкции, в том числе США серьезно ограничили высокотехнологичный экспорт. В частности, запрещены поставки в страну чипов, серверов и другой продукции, при создании которой использовались технологии, запатентованные американскими компаниями. В том числе из-за этого от сотрудничества с российскими компаниями отказался крупнейший мировой производитель микроэлектроники тайваньская TSMC.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев оценивает перспективы российской мобильной ОС «осторожно». «Она безусловно нужна для замены зарубежных ОС в госструктурах, а продукты «НТЦ ИТ Роса», в целом, рабочие и оригинальные. Но поскольку сейчас Россия отрезана от «железа», такой системе будет сложно выйти на потребительский рынок, а тем более на глобальный, а без этого она не сможет стать коммерчески успешной», — рассуждает он.