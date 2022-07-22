Компания экс-министра Реймана представит российского конкурента Android

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК Life
РБК+
Новая экономика
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 57,11 (+1,29) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 56,48 (+1,63) Инвестиции, 21 июл, 16:44
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 08:35
Сбербанк исключил влияние санкций ЕС на работу внутри России Финансы, 08:34
«Коммерсантъ» узнал детали по запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств Общество, 08:23
В России сократился выпуск Orbit из-за санкций Бизнес, 08:20
В Раде предложили воровать у России транзитный газ Политика, 08:06
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:06
Британские силовики назвали возможные признаки обхода санкций россиянами Финансы, 08:00
В АТОР оценили потери туротрасли из-за ограничений Запада в сфере авиации Экономика, 07:42
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В России на 66% вырос спрос на противостоящих DDoS-атакам специалистов Технологии и медиа, 07:30
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 07:19
В США напали на кандидата в губернаторы Нью-Йорка во время выступления Политика, 07:03
Компания экс-министра Реймана представит российского конкурента Android Технологии и медиа, 07:00
В МИД Приднестровья заявили о планах республики войти в состав России Политика, 06:51
Платный въезд в Москву: опыт мировых столиц Партнерский проект, 06:36
Технологии и медиа ,  
0 

Компания экс-министра Реймана представит российского конкурента Android

«НТЦ ИТ Роса» работает над операционной системой для мобильных устройств, которая может стать вторым российским продуктом в этом классе. Несмотря на большой спрос на отечественный софт, эксперты оценивают проект осторожно
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

О том, что в «НТЦ ИТ Роса» разрабатывает мобильную операционную систему (ОС), РБК рассказали два источника на рынке. По информации одного из собеседников, продукт могут представить на форуме «Армия-2022» в августе. Гендиректор «НТЦ ИТ Роса» Олег Карпицкий подтвердил, что компания «ведет разработку решения для мобильных устройств». «Планируем представить рынку результат в ближайшее время. Тогда же будем готовы говорить о деталях», — дополнил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Что известно про разработчика

«НТЦ ИТ Роса», по данным СПАРК, принадлежит ООО «Альтернатива капитал» Леонида Реймана, который с 1999 по 2008 годы был сначала главой Государственного комитета по телекоммуникациям, а после его преобразования в Министерство связи и информационных технологий (сейчас — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций) возглавлял и его. В 2008-2010 годах Рейман был советником президента Дмитрия Медведева, после чего ушел заниматься бизнесом. «НТЦ ИТ Роса» была создана в том же 2010 году на базе интегратора свободного программного обеспечения Pingwin Software и французского Linux-разработчика Mandriva. До сих пор она специализировалась на создании операционных систем на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. Ряд ее продуктов включены в реестр российского софта. Именно на этот список должны ориентироваться госструкутры при госзакупках, отдавая предпочтения включенным в него программам.

Власти назначат ответственных за импортозамещение софта
Технологии и медиа
Фото:Василий Кузьмиченок / ТАСС

«НТЦ ИТ Роса» еще в конце 2014 года зарегистрировала права на компьютерную программу Rosa Mobile. Как пояснил РБК Владимир Рубанов, занимавший на тот момент должности президента и главного конструктора в компании, они вели разработки мобильной версии с 2011 года. «Были успешно сделаны рабочие прототипы с новой для того времени архитектурой. Но в 2014 они были приостановлены в связи со сменой стратегии. Является ли текущие разработки продолжением прежних наработок — не знаю», — сказал Рубанов.

Какие перспективы у российских ОС

На данный момент в реестр российского софта внесена только одна ОС для мобильных устройств — «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». Также над созданием ОС для смартфона работает «Лаборатория Касперского», говорил в начале июня основатель компании Евгений Касперский. Пока в реестр российского ПО от этой компании входит KasperskyOS — операционная система для встраиваемых систем с особыми требованиями к кибербезопасности, подключенных к интернету.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Unsplash Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
Каждый пятый сотрудник — скрытый агрессор. Что может его выдать
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Marco Prosch / Getty Images Обруч, корсет, упражнения на пресс: помогают ли они уменьшить талию
Статьи

По словам создателя LiveInternet Германа Клименко, важно, чтобы ОС создавалась под конкретное мобильное устройство. «Нельзя взять готовый смартфон, «снести» Android или iOS и установить условную «Аврору», смартфон изначально должен быть независим от имеющихся ОС», — пояснил Клименко.

По его версии, создавать принципиально новую ОС дорого: в России для этого нет необходимых ресурсов — программистов, железа. В то же время Клименко напомнил, что сегодня существуют две основные операционные системы, а все альтернативы, в том числе собственная ОС Huawei, «так или иначе сделаны на основе Android». «Смысла разрабатывать [мобильную операционную систему в России] с нуля нет. Цель, скорее, заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным. Если «снести» имеющуюся ОС нельзя, можно поверх запустить свое решение», — рассуждает он.

Выручка разработчиков софта в России стала снижаться после пика в марте
Технологии и медиа
Фото:Сергей Карпухин / Reuters

Потенциал у новой мобильной ОС нулевой, категоричен, в свою очередь, директор Института исследований интернета Карен Казарян. «За исключением злосчастных планшетов, которые закупили для переписи населения (проводилась в 2020 году. — РБК), других массовых устройств на российской ОС «Аврора» не появилось. Если раньше можно было надеяться на какое-то производство, то сейчас уже сложно верить в этот проект, как и в любой другой — физически производить мобильные устройства в России проблематично, а за рубежом теперь вообще практически невозможно», — указал Казарян.

После начала специальной военной операции на Украине, ряд стран ввели против России санкции, в том числе США серьезно ограничили высокотехнологичный экспорт. В частности, запрещены поставки в страну чипов, серверов и другой продукции, при создании которой использовались технологии, запатентованные американскими компаниями. В том числе из-за этого от сотрудничества с российскими компаниями отказался крупнейший мировой производитель микроэлектроники тайваньская TSMC.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев оценивает перспективы российской мобильной ОС «осторожно». «Она безусловно нужна для замены зарубежных ОС в госструктурах, а продукты «НТЦ ИТ Роса», в целом, рабочие и оригинальные. Но поскольку сейчас Россия отрезана от «железа», такой системе будет сложно выйти на потребительский рынок, а тем более на глобальный, а без этого она не сможет стать коммерчески успешной», — рассуждает он.

Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Анна Балашова Анна Балашова
операционная система мобильные технологии Импортозамещение разработка Леонид Рейман
Материалы по теме
Производители назвали сроки выпуска планшета на российском чипе «Скиф»
Технологии и медиа
Власти назначат ответственных за импортозамещение софта
Технологии и медиа
Выручка разработчиков софта в России стала снижаться после пика в марте
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter