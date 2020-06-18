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NASA назвало возможный источник бензола на МКС

Возможной причиной повышения уровня бензола на борту МКС могла стать работа очистителя в одном из модулей США, сообщило NASA. Угольная часть его фильтра поглотила бензол, и теперь его, возможно, могут выталкивать другие соединения
Фото: «Роскосмос»
Фото: «Роскосмос»

В повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МКС) может быть виноват очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщается на сайте NASA.

«Чтобы снизить уровень бензола в атмосфере, в модуле Node 1 [«Юнити»] будут установлены угольные фильтры», — указано в сообщении.

Эти угольные фильтры астронавты взяли из надувного модуля BEAM. Их они установят вместо очистителя воздуха от микропримесей CHIPS в модуле «Юнити».

«Эта замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол, и теперь другие химические соединения потенциально могут вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению его уровня [в воздухе]», — пояснили в NASA.

NASA сообщило о замере уровня бензола в российском модуле МКС
Технологии и медиа
Фото: Роскосмос / Global Look Press

Бензол — это бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Он входит в состав бензина, используется в промышленности, в производстве лекарств, пластмассы, синтетической резины и красителей.

О том, что на борту МКС обнаружили повышенную концентрацию бензола, «Роскосмос» сообщил 20 мая. Тогда в ведомстве отметили, что уровень содержания соединения в атмосфере станции не превышает предельно допустимой нормы и не несет какой-либо угрозы экипажу.

Впоследствии уровень бензола на МКС вырос. На фоне этого 11 июня в служебном модуле «Звезда», находящемся в российском сегменте станции, установили прибор для оценки качества воздуха. Отслеживанием концентрации бензола на МКС занимаются и специалисты с Земли.

На МКС находятся два российских космонавта — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. На станцию их 9 апреля доставил пилотируемый корабль «Союз МС-16». Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим аппаратом прошел с космодрома Байконур.

Автор: Виктория Полякова
Теги: NASA, американский сегмент МКС
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