NASA назвало возможный источник бензола на МКС

Возможной причиной повышения уровня бензола на борту МКС могла стать работа очистителя в одном из модулей США, сообщило NASA. Угольная часть его фильтра поглотила бензол, и теперь его, возможно, могут выталкивать другие соединения

Фото: «Роскосмос»

В повышенной концентрации бензола на борту Международной космической станции (МКС) может быть виноват очиститель воздуха в одном из американских модулей, сообщается на сайте NASA.

«Чтобы снизить уровень бензола в атмосфере, в модуле Node 1 [«Юнити»] будут установлены угольные фильтры», — указано в сообщении.

Эти угольные фильтры астронавты взяли из надувного модуля BEAM. Их они установят вместо очистителя воздуха от микропримесей CHIPS в модуле «Юнити».

«Эта замена позволит решить проблему, заключающуюся в том, что со временем угольная часть очистителя CHIPS поглотила бензол, и теперь другие химические соединения потенциально могут вытолкнуть бензол из фильтров, способствуя повышению его уровня [в воздухе]», — пояснили в NASA.