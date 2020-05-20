На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола

На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

«Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает», — сказал представитель пресс-службы. По его словам, на МКС продолжают наблюдать за увеличением концентрации бензола.

Бензол — это бесцветная жидкость со сладковатым запахом. Он входит в состав бензина, используется в промышленности, в производстве лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они прибыли на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-16» 9 апреля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим аппаратом состоялся с космодрома Байконур.