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NASA сообщило о замере уровня бензола в российском модуле МКС

Экипаж Международной космической станции установил прибор для оценки качества воздуха из-за повышенной концентрации бензола в служебном модуле «Звезда» в российском сегменте орбитального комплекса МКС. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства NASA.

За последние несколько недель наземные специалисты наблюдали увеличение уровня бензола на МКС, в связи с чем прибор Air Quality Monitor, который ранее использовался американскими астронавтами, переместили в служебный модель. Теперь специалистам на Земле предстоит отследить уровень концентрации бензола.

В настоящее время ведутся попытки по установлению причин повышения концентрации бензола в атмосфере станции. В течение недели будут проведены дополнительные операции.

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О повышении концентрации бензола в атмосфере МКС в мае текущего года сообщили в «Роскосмосе». При этом в госкорпорации отметили, что она не превышает предельно допустимую норму и угрозы для угрожает жизни экипажа.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Они прибыли на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-16» 9 апреля. Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с этим аппаратом состоялся с космодрома Байконур.

Теги: NASA, российский сегмент МКС
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