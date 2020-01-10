Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

В 2019 году отечественное кино заработало на 11,3% меньше, чем в 2018-ом. Снижение в годовом результате произошло впервые с 2015 года. По данным Фонда кино, в прошлом году снизилось и число проданных билетов

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).

Такой результат на 11,3% меньше, чем в 2018-ом, когда суммарные кассовые сборы в прокате составили 13,8 млрд руб. Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.

По данным Фонда кино, снизилось и число проданных билетов: в 2019 году было продано 50,6 млн билетов, что на 12,7% меньше, чем годом ранее.

Зарубежное кино в 2019 году, напротив, показало рост на 18,4% относительно предыдущего года. Кассовые сборы зарубежных картин по итогам года составили 43,2 млрд руб., что составляет 77,9% от совокупных кассовых сборов кинопроката и обеспечили рост общих кассовых сборов на 10,3% относительно 2018 года.