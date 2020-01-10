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Технологии и медиа ,  
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Кассовые сборы российских фильмов снизились впервые за пять лет

В 2019 году отечественное кино заработало на 11,3% меньше, чем в 2018-ом. Снижение в годовом результате произошло впервые с 2015 года. По данным Фонда кино, в прошлом году снизилось и число проданных билетов
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Суммарные кассовые сборы всех российских фильмов, вышедших в 2019 году, составили 12,3 млрд руб., следует из ежегодного отчета Фонда кино по итогам кинопроката (составляется на основе Единой автоматизированной системы сведений о показах фильмов в кинозалах).

Такой результат на 11,3% меньше, чем в 2018-ом, когда суммарные кассовые сборы в прокате составили 13,8 млрд руб. Снижение произошло впервые с 2015 года, отмечается в исследовании, до этого касса российского кино постоянно росла: так, в 2016 году она составляла 8,6 млрд руб, в 2017-ом — 13 млрд руб.

По данным Фонда кино, снизилось и число проданных билетов: в 2019 году было продано 50,6 млн билетов, что на 12,7% меньше, чем годом ранее.

Зарубежное кино в 2019 году, напротив, показало рост на 18,4% относительно предыдущего года. Кассовые сборы зарубежных картин по итогам года составили 43,2 млрд руб., что составляет 77,9% от совокупных кассовых сборов кинопроката и обеспечили рост общих кассовых сборов на 10,3% относительно 2018 года.

«Холоп» третьим из российских фильмов собрал в прокате более 2 млрд руб.
Общество

К моменту составлению отчета — лидером по кассовым сборам среди отечественных картин в 2019 году стала военная драма «Т-34», которая собрала в прокате 2,3 млрд руб., на втором месте комедия «Полицейский с Рублевки», которая заработала в прокате 1,7 млрд руб. Однако, из всех профинансированных государством фильмов в январе-ноябре 2019 года смогли окупиться в прокате лишь восемь из 68, получивших господдержку. Минкультуры связывало низкие кассовые сборы отечественных фильмов в 2019 году с выходом ряда ожидаемых голливудских фильмов, таких как «Король Лев», который в 2019 поставил рекорд по сборам за всю историю российского кинопроката и заработал 2,64 млрд руб., «Мстители.Финал», завершающий фильм киновселенной «Марвел», сборы которого составили 2,59 млрд руб. Высокие кассовые сборы в 2019 году также были у второй части «Малефисенты» (1,9 млрд руб.), новой одноименной экранизации комиксов о Джокере, которая заработала 1,8 млрд руб и второй части мультфильма «Холодное сердце» (1,8 млрд руб.).

«Американские блокбастеры просто напалмом жгли европейский национальный кинематограф», — описывала ситуацию, сложившуюся в 2019 году на мировом кинорынке глава департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова. По ее словам, доля российского кино в России, при этом, не опустилась ниже 23%.

РБК направил запрос в Министерство культуры и Фонд кино.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кино, сборы, Фонд кино, Минкультуры
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