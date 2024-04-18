Сервисы начали предупреждать о запрете авторизации через Apple и Google

«Литрес» и другие сервисы стали уведомлять пользователей о скором отказе от авторизации через Apple и Google ID. Разработчики уверены, что сложности при «импортозамещении входа» возникнут у самих сервисов, а не у пользователей

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервис «Литрес» предупредил пользователей об отключении возможности авторизации на сайте и в приложении через Apple или Google ID с 22 апреля (такое уведомление получил корреспондент РБК). «Если вы не добавите альтернативные способы выхода, доступ к вашему аккаунту останется возможным только через обращение в нашу службу поддержки», — говорится в письме «Литрес», но отмечается, что если аккаунт пользователя привязан к почте от Apple или Google, она остается действительной для входа.

Обновление связано с изменениями в законах «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи»: они предусматривают, что легальными способами регистрации на российских сайтах будут считаться вход по номеру телефона российского оператора, через портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему или иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания (например, российские почтовые сервисы или соцсеть «ВКонтакте»).

Похожие уведомления также присылает пользователям сервис VK Play, убедился корреспондент РБК. Некоторые сервисы уже отключили возможность входа через Apple или Google ID, например Ozon. По словам представителя этой компании, Apple ID применяли для входа в аккаунт менее 1% пользователей, а авторизации через Google у Ozon не было. Он также отметил, что сейчас такая возможность отключена в рамках исполнения закона. «Более 99% наших пользователей заходят в личный аккаунт через наш собственный сервис Ozon ID. Он работает следующим образом: клиенты вводят номер телефона, а им приходит одноразовый пароль через звонок или СМС. Так аккаунт будет надежно защищен, потому что войти в него можно будет, только имея доступ к телефону», — сказал представитель Ozon.

Почему отключают авторизацию заранее

Предполагалось, что изменения, касающиеся способов авторизации, вступят в силу с 1 декабря 2023 года. Но в ноябре прошлого года было решено предусмотреть переходный период, до 1 января 2025-го. Как объяснял тогда автор инициативы — замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин, что после консультаций и совещаний с отраслью выяснилось, что сроки нужно продлять — иначе не будет гарантии стабильного функционирования платформ, что «поставит под угрозу комфорт российских пользователей».

Горелкин также указывал, что наказание для ресурсов, которые будут нарушать требования закона, будут разработаны позднее, «после оценки правоприменительной практики».

«Оценка правоприменения еще в процессе, мы относимся с пониманием к участникам рынка. Поэтому про ответственность актуально будет говорить после завершения переходного периода», — сказа», — сказал РБК Горелкин.

Представитель «Литрес» сообщил, что до 1 января 2025 года отсрочка предоставлялась для тех, у кого нет собственных систем входа. «Ввиду отсутствия четких критериев мы для снижения рисков для нашей компании в декабре 2023 года убрали из первых экранов возможность регистрации новых пользователей через данные системы и, таким образом, уже не обмениваемся информацией о новых пользователях с данным системами, но оставляли возможность уже зарегистрированным пользователям с данными опциями входить на ресурсы компании», — пояснил он, отметив, что сейчас сервис напоминает зарегистрированным пользователям о необходимости создания альтернативных инструментов входа.

Представитель VK отметил, что «компания исполняет требования действующего законодательства», но сроки полного отключения авторизации через зарубежные сервисы уточнять не стал, как и то, почему компания решила сделать обновление заранее.

Основатель студии разработки AppFox Вячеслав Богаткин поддерживает решение «Литрес» и других компаний заранее подготовиться к переходу на российские сервисы для авторизации. «То, что «Литрес» решил отключил вход через иностранные сервисы уже сейчас, не выглядит странно. Новую систему надо отладить и постепенно подвести пользователей к новым требованиям», — указал Богаткин.

С этим согласен руководитель проектов EvApps Родион Труфанов. Он убежден, что разового глобального перехода не будет, поскольку до 1 января 2025 года российским сайтам придется убрать вход через сторонние сервисы. «Так как правительство пока не указало, какая ответственность будет предусмотрена за нарушение закона, сайты потихоньку начали присылать уведомления о скорой блокировке способов входа. Мы наравне со всеми рекомендуем озаботиться этим вопросом заранее: проверить свои аккаунты в разных сервисах и поменять метод авторизации на электронную почту, а в идеале еще настроить дополнительный адрес почты, чтобы при необходимости возможно было восстановить утраченный доступ», — отметил Труфанов.

Собеседник РБК на IT-рынке подтвердил, что онлайн-платформы не могут одномоментно отключить авторизацию через иностранные сервисы, поскольку «это приведет к потере аудитории, а к этому никто не готов». Из-за этого сервисы предпочитают «отключать возможность такой авторизации плавно».

Cложности при полном вступлении ограничений в действие скорее возникнут у самих сервисов и ресурсов, чем у их пользователей, считает ведущий мобильный разработчик Touch Instinct Владимир Макаров. По его словам, брендам потребуется интегрировать новые, альтернативные способы авторизации или же разработать собственные безопасные и технологичные сервисы для доступа к личному кабинету. В связи с этим действие законопроекта и сдвинули на год вперед: бизнесу требуется время адаптироваться под новые правила, пояснил Макаров. Что касается клиентов, им нужно будет поменять актуальную почту в настройках либо перезайти в личный кабинет, используя российские сервисы.

Искренне жаль, что сервисы отказываются от Apple и Google ID, «но закон есть закон», в свою очередь, высказался создатель LiveInternet Герман Клименко. В целом сервисы с переходом справляются, никаких сложностей с нагрузками или другими техническими особенностями нет, считает он. «Пользователи научились авторизовываться через иностранные сервисы, также освоят и «Яндекс», и «Госуслуги». Возможно, первое время будет неудобно, потому что у пользователя обычно есть определенный сервис, которым он привык пользоваться. Для авторизации на иностранных ресурсах можно продолжить им пользоваться, а для российских сайтов перейти на отечественный», — заключил Клименко.