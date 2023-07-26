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Запрет регистрации по зарубежной почте не затронет существующие аккаунты

Депутат Горелкин исключил проблемы с зарегистрированными на зарубежные почты аккаунтами
Депутат Горелкин, предложивший ввести запрет на регистрацию на российских сайтах по иностранным адресам e-mail, исключил обратную силу закона, существующих аккаунтов он не коснется. Дума уже приняла проект в трех чтениях
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Запрет на регистрацию на российских сайтах с использованием зарубежных сервисов электронной почты не будет касаться уже существующих аккаунтов, заявил ТАСС автор инициативы, замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

«Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны», — сказал депутат.

26 июля Госдума приняла закон в третьем чтении, теперь его рассмотрит Совет Федерации и в случае одобрения им документ должен будет подписать президент.

Согласно законопроекту легальными способами регистрации на российских сайтах будут считаться следующие:

  • по номеру телефона российского оператора;
  • через портал «Госуслуги»;
  • через Единую биометрическую систему;
  • через иную инфосистему, которой владеет гражданин России или российская компания. Как пояснял глава комитета по информполитике Александр Хинштейн, это могут быть российские почтовые сервисы или соцсеть «ВКонтакте». Депутат уточнял, что на регистрацию по адресам иностранной электронной почты наложат запрет.

Горелкин также говорил, что законопроект не предусматривает наказания для владельцев сайтов, которые не обеспечат выполнение закона. По его словам, они будут разработаны позднее, «после оценки правоприменительной практики».

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