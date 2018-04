Роскомнадзор заинтересовался возможной утечкой данных россиян из Facebook

Роскомнадзор инициировал проверку в отношении компании Cambridge Analytica, которая ранее оказалась в центре скандала из-за сбора данных о пользователях Facebook. Ведомство интересует, собирала ли компания данные о россиянах

Фото: Brian Snyder / Reuters

Роскомнадзор направил запрос компании Cambridge Analytica «по факту возможного сбора персональных данных российских пользователей социальной сети Facebook». Об этом говорится в письме начальника управления по защите прав субъектов персональных данных Роскомнадзора Юрия Контемирова, направленном в ответ на соответствующий запрос директора Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Копия письма из Роскомнадзора есть у РБК.

Представитель пресс-службы Роскомнадзора подтвердил, что 13 апреля ведомство направило обращение в компанию Cambridge Analytica «в целях получения информации, подтверждающей или опровергающей сведения о фактах возможного сбора указанной компанией персональных данных российских пользователей сети Facebook». «Ответ на запрос пока не поступил. Информацией о конкретных фактах сбора данных пользователей российских соцсетей Роскомнадзор не располагает», — сообщил РБК представитель Роскомнадзора.

Мировая утечка

Компания Cambridge Analytica стала известна благодаря скандалу со сбором данных о пользователях Facebook. В марте этого года американское издание The New York Times, британские Observer и Channel 4 сообщили, что данные 50 млн пользователей Facebook, в первую очередь проживающих в США, оказались в распоряжении британской компании Strategic Communication Laboratories, а также принадлежащей ей фирмы Cambridge Analytica, которая занимается политической аналитикой. К компаниям попали имена и фамилии пользователей, города проживания, данные об их «лайках», друзьях в социальной сети и другая информация, которая была опубликована пользователями как «доступная всем».

Сбор данных был организован через приложение This is your digital life, которое предлагало пользователям Facebook пройти тест для составления психологического портрета. Его использовали 270 тыс. пользователей Facebook, но за счет того, что программа также собирала данные об их друзьях, скомпрометированными оказались десятки миллионов профайлов. Разработчик приложения, ученый Кембриджского университета Александр Коган, как утверждали в Facebook, обещал использовать собранную информацию в академических целях, но затем продал ее Cambridge Analytica. Последняя использовала данные для создания программы, которая позволяла предсказывать политические предпочтения избирателей. Услугами Cambridge Analytica, в частности, пользовался Дональд Трамп во время президентской кампании в 2016 году.

Впоследствии Facebook признался, что всего в распоряжении Cambridge Analytica могли оказаться данные 87 млн пользователей. Скандал привел к падению котировок соцсети на бирже, а расследование ситуации начали власти Великобритании и США. Основателю Facebook Марку Цукербергу пришлось выступать на слушаниях в конгрессе США с разъяснениями об утечке данных.

При этом Facebook указывал, что большая часть (81,6%) профайлов, попавших к Cambridge Analytica, принадлежали пользователям из США, еще 7,5% — пользователям из Филиппин, Индонезии, Великобритании, Мексики, Канады, Индии, Бразилии, Вьетнама и Австралии. На какие страны пришлись оставшиеся 10,9%, или 9,48 млн профайлов, Facebook не уточнил.

По данным Mediascope, на февраль этого года (последние данные) аудитория Facebook в России составляла 18,4 млн пользователей только с десктопных компьютеров, то есть без учета мобильных пользователей.

Вопросы к Facebook

В России с 2007 года действует закон «О персональных данных», который регулирует их сбор и обработку. Партнер компании «НАФКО-Консультанты» Ирина Мостовая утверждает, что в соответствии с этим законом деятельность Cambridge Analytica может быть описана как обработка персональных данных в целях политической агитации. «Согласно статье 15 закона такая обработка персональных данных допускается исключительно с согласия субъекта, то есть пользователя», — говорит Мостовая.

Она отмечает, что в случае использования данных для политической агитации к компании возникает множество вопросов: можно ли считать собираемые компанией данные общедоступными в связи с их размещением в соцсети, имелось ли у Cambridge Analytica разрешение на обработку персональных данных и хранились ли собираемые данные, в соответствии с российским законодательством, на российских серверах.

Исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов отмечает, что требовать в суде какого-либо наказания за сбор данных можно лишь в случае, если данные оказались именно персональными, а не обезличенными, то есть с их помощью можно идентифицировать конкретных людей.

«Возможно, если Роскомнадзор усмотрит превышение полномочий со стороны Cambridge Analytica, то выдаст предписание об устранении нарушений. Но что интересно, по логике такое предписание должно адресоваться не столько Cambridge Analytica, сколько Facebook, который, по сути, официально санкционировал такой сбор. И даже не​смотря на наличие у Facebook пользовательского соглашения, в котором, без сомнения, такие положения предусмотрены, претензии все равно будут адресованы к Facebook, а не к Cambridge Analytica», — говорит Куликов.

В среду, 18 апреля, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в интервью «Известиям», что ведомство до конца 2018 года проведет проверку Facebook на соблюдение требований российского законодательства в части локализации в России баз данных с информацией о российских пользователях и удаления из соцсети всей запрещенной информации. «Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке», — сказал Жаров.

Представитель Facebook не ответил на просьбу РБК прокомментировать заявление Жарова.