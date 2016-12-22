Какое регулирование готовят в США для Facebook

После скандала с использованием данных пользователей Facebook во время кампании по выбору президента власти США намерены ввести регулирование для такой информации. Facebook признал его необходимость, но вопрос в деталях

Картонные фигуры Марка Цукерберга во время протеста околого Белого дома в Вашингтоне (Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters)

Заслушанный директор

10 и 11 апреля Марк Цукерберг, основатель и главный исполнительный директор Facebook Inc., владеющей одноименной социальной сетью, сервисами Instagram и WhatsApp, выступил перед комитетами по судебно-правовым вопросам и по торговле, науке и транспорту сената США, а также перед комитетом по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США. Цукерберг отвечал на вопросы представителей конгресса из-за скандала с утечкой данных из профилей американцев, использующих Facebook для манипулирования их мнением перед выборами президента США в 2016 году.

На слушаниях сенаторы обсудили с Цукербергом, какие изменения в законодательство следует внести, чтобы снизить вероятность неправомерного использования пользовательских данных в будущем. Сенатор Эд Марки предложил ограничить использование персональных данных детей младше 16 лет без разрешения родителей или самих детей. Сенатор Джо Бартон — запретить распространение личной информации детей до 18 лет, использующих Facebook. Однако Цукерберг отметил, что не уверен, что такой закон необходим в США, пока не станут ясны его детали. «Реальность такова, что подростки часто сами хотят делиться своим мнением публично», — сказал глава Facebook. Он также отметил, что на платформе действуют особые правила для защиты несовершеннолетних. Например, взрослые не могут писать им сообщения, если не включены в их список друзей.

На вопрос сенатора Оррина Хэтча о том, какие изменения могли бы решить проблемы с утечкой данных, Цукерберг назвал три направления возможных нововведений. Во-первых, это необходимость более понятно объяснять пользователям то, что компания собирается делать с их данными. Во-вторых, надо обеспечить пользователям полный контроль над собственными данными: кто может видеть эти данные; как пользователь делится ими; возможность удалить их в любой момент. В-третьих, следует с особым вниманием относиться к внедрению и применению инновационных технологий. Такие технологии, как распознавание лиц, например, должны использовать с получением отдельного согласия. «Тем не менее мы должны дать американским компаниям шанс использовать эти технологии, иначе мы останемся позади конкурентов из Китая и других стран, у которых иное регулирование для подобных функций», — отметил Цукерберг.

Сенатор Эми Клобушар спросила мнение основателя Facebook о распространении на рекламу в интернете требований, которые применяются к политической рекламе на телевидении и радио. Цукерберг сказал, что компания добровольно усложнила правила размещения рекламы на своей платформе. Facebook введет возможность для пользователей, кликнув на рекламное объявление, ознакомиться со всеми материалами этого рекламодателя. Кроме того, каждый, кто захочет размещать на Facebook политическую рекламу, должен будет пройти проверку, включающую определение местоположения рекламодателя. Подобная реклама будет иметь специальную маркировку и информацию о том, кто ее оплатил.

Главу Facebook также спросили, следует ли США вводить законодательные меры, аналогичные Общему регламенту по защите данных (GDPR), который вступает в силу в Евросоюзе с 25 мая 2018 года. Он ответил, что «возможность введения подобных мер в США заслуживает обсуждения».

Под действие GDPR подпадают компании из разных индустрий, которые используют персональные данные любого физического лица, находящегося на территории Евросоюза. Они должны будут хранить данные в обезличенном и зашифрованном виде, обеспечить должный уровень их защиты от утечек, не передавать их третьим лицам и информировать граждан и регулирующие органы об утечке информации в течение 72 часов. Гражданам должны предоставить возможность ознакомиться с правилами обработки их данных в понятной и доступной форме, брать с них согласие на обработку данных в виде «четкого утвердительного акта в письменной или устной форме». Пользователи должны иметь возможность отказаться от передачи данных без ущерба для совершения действий. За несоблюдение GDPR предусмотрен административный штраф для компаний в размере до €20 млн, или 4% годового оборота.

Фото: Toby Melville / Reuters

87 млн профайлов

17 марта американское издание The New York Times, британские Observer и Channel 4 сообщили со ссылкой на слова информатора Кристофера Уили, что данные профайлов 50 млн пользователей Facebook, в первую очередь проживающих в США, оказались в распоряжении британской Strategic Communication Laboratories, а также принадлежащей ей и занимающейся политической аналитикой фирмы Cambridge Analytica. Речь шла об информации о городе проживания пользователей, их лайках, друзьях в социальной сети и других данных из профайла. Эта информация была собрана с помощью приложения thisisyourdigitallife, которое предлагало пользователям Facebook пройти опрос для составления психологического портрета. Разработчик приложения ученый Кембриджского университета Александр Коган, как утверждал Facebook, обещал использовать эти данные в академических целях, но затем продал их Cambridge Analytica. Последняя использовала данные для создания программы, которая позволяла предсказывать, как будут голосовать избиратели, и пытаться влиять на их выбор. Программа использовалась в ходе президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году.

На следующий рабочий день после обнародования этой информации акции Facebook на NASDAQ подешевели на 6,8%, до $172,56 за бумагу, по данным Bloomberg. В дальнейшем стоимость Facebook на бирже только снижалась. За день до слушаний в конгрессе акции компании стоили $157,93, что почти на 15% меньше значения 16 марта. Несколько известных персон, например сооснователь компании Apple Стив Возняк, удалили свои аккаунты из соцсети в знак протеста против ее политики.

Сам Facebook признал, что в распоряжении Сambridge Analytica могли оказаться данные нескольких десятков миллионов профайлов, а позже уточнил, что речь идет о 87 млн профайлов. Соцсеть узнала о ситуации в 2015 году, после чего потребовала от Когана и компаний удалить информацию, те заверили, что сделали это, но впоследствии выяснилось, что продолжили использовать ее. Facebook заявил, что нанял фирму, специализирующуюся на цифровой криминалистике, для полного аудита Cambridge Analytica и намерен провести подобный аудит всех приложений, которые имели доступ к данным пользователей. С разработчиками, которые не согласятся допустить аудиторов к себе, Facebook пообещал прекратить сотрудничество.

Во время слушаний сенатор Шелдон Уайтхаус обратил внимание на то, что в условиях обслуживания, которые Александр Коган предоставил Facebook, был пункт о том, что он имеет право продавать информацию. Цукерберг заявил, что не видел этого пункта. Несколько сенаторов интересовались, почему Facebook не проинформировал пользователей об утечке сразу после того, как она произошла. Цукерберг назвал это ошибкой и принес извинения.

Сенаторы спросили Цукерберга, могла ли программа Cambridge Analytica использоваться кем-то в России для вмешательства в выборы в США. Цукерберг сказал, что у него нет такой информации, что необходимо закончить аудит. При этом он признал, что Коган продавал информацию не только Cambridge Analytica, но и другим компаниям. В частности, некой фирме Unoia.

На вопрос о том, зафиксировал ли Facebook сокращение количества пользователей из-за скандала, основатель компании ответил отрицательно.

Ценные данные

Вопросы обращения с пользовательской информацией беспокоят и российские власти. Сейчас в России регулируется использование персональных данных, к которым относят данные, позволяющие определить личность человека. В ноябре 2016 года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров говорил, что рабочая группа по вопросам развития интернета при администрации президента начала разработку законопроекта, регулирующего работу с «большими пользовательскими данными», к которым он отнес все данные о пользователе, собираемые информационными системами и устройствами, в том числе профили на интернет-ресурсах. Альтернативный законопроект о работе с большими данными разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Большими данными занимаются представители Медиа-коммуникационного союза в рамках работы над инфокоммуникационным кодексом, который должен заменить существующее законы сфере ИТ и связи. Наконец, вопросы пользовательских данных обсуждаются на заседаниях рабочей группы «Нормативное регулирование» программы развития цифровой экономики.