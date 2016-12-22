Facebook пообещал внедрить технологию распознавания лиц

Facebook объявил об изменениях в политике приватности. Компания намерена предложить пользователям быть внимательнее к защите данных. Для участников из Европы в целях безопасности может появиться распознавание лиц

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После скандала с утечкой личных данных Facebook решила изменить условия обеспечения приватности для пользователей соцсети. Список изменений опубликован в блоге компании, пока это затронет только пользователей из Европы и Канады.

Одним из нововведений должно стать возвращение в соцсеть функции распознавания лиц. Она уже тестировалась в Facebook, однако в 2012 году была отключена по требованию регулятора, отмечает Techcrunch. С помощью этой функции Facebook намерен ограничить использование фотографий участников без их ведома.

Кроме того, ужесточатся настройки приватности. Пользователям предложат определиться, разрешить ли Facebook собирать данные об их политических, религиозных взглядах и статусе отношений. Компания ужесточит политику и в отношении сбора данных несовершеннолетних пользователей по всему миру. Для них Facebook подготовит справочную информацию об использовании личных данных. Кроме того, пользователи из Европы в возрасте от 13 (возраст, с которого разрешена регистрация) до 15 лет будут видеть урезанную версию соцсети, до тех пор пока не получат от родителей или опекунов разрешение на персонализацию. Как отмечает Techcrunch, для этого несовершеннолетний должен дать ссылку на одного из своих родителей или опекунов в соцсети, а тот — подтвердить разрешение. Вместе с тем, отмечает издание, это не самый надежный метод подтверждения: ничто не мешает подросткам давать ссылки на созданные ими же фейковые страницы.

Techcrunch, чей корреспондент посетил презентацию новых особенностей по защите приватности, критикует нововведения. Издание поясняет, что Facebook по-прежнему подталкивает пользователей просто согласиться на использование личных данных без внимательного чтения условий. Это делает согласие менее осознанным.

Новые правила для европейских пользователей были разработаны в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR), который вступает в силу в Евросоюзе с 25 мая 2018 года. На прошлой неделе на слушаниях в конгрессе американские сенаторы обратились к основателю Facebook Марку Цукербергу с вопросом, необходима ли разработка аналогичной нормы и для США. Тот отметил, что вопрос «заслуживает обсуждения».

Facebook оказался в центре скандала об использовании персональных данных, после того как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica использовала личную информацию пользователей в целях политической рекламы. Данные специалисты компании получали с помощью приложений, которые собирали данные не только о пользователях, установивших их, но и от друзей этих пользователей по соцсети. Всего утечке данных подверглись аккаунты 87 млн участников.

О претензиях к соцсети 9 апреля объявили и американские правозащитники: их возмутил тот факт, что компания использовала данные несовершеннолетних пользователей в рекламных целях. В связи с этим юристы направили Федеральной торговой комиссии США иск, в котором потребовали оштрафовать Facebook на тех условиях, что были предложены истцами; сумма штрафа может достичь почти $1 трлн.