Правозащитники решили засудить YouTube за сбор информации о детях

YouTube ради финансовой выгоды собирает информацию о детях в возрасте до 13 лет, которые смотрят ролики на сервисе, утверждают правозащитники. Размер иска к компании составляет почти $1 трлн

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

YouTube незаконно собирает данные о детях, просматривающих ролики на сервисе. Об этом, как передает CNN, заявила группа юристов, потребовавшая от Федеральной торговой комиссии США провести расследование деятельности компании Google, владеющей сервисом.

Как утверждают адвокаты, действия YouTube нарушают американский закон о защите конфиденциальности детей в интернете, который регламентирует сбор данных о детях в возрасте до 13 лет. Несмотря на то что в правилах пользования видеохостингом указывается, что пользователь должен быть старше этого возраста, доступ к просмотру видеороликов есть у детей более юного возраста. Им достаточно лишь солгать о своем возрасте или войти в профиль кого-либо из родителей. Согласно данным исследования компании Trendera (*pdf) у порядка 45% детей в возрасте 8–12 лет есть доступ к аккаунту на YouTube. При этом, по закону о защите конфиденциальности детей в интернете, для сбора данных об аккаунтах детей этого возраста сервис должен получить согласие их родителей.

Жалобу на YouTube подали юристы из более чем 20 адвокатских компаний. В их числе The Guardian называет CCFC и Центр цифровой демократии. Как утверждают заявители, видеосервис собирает информацию о местоположении несовершеннолетних пользователей, определяет устройства, которыми они пользуются, и таким образом отслеживает перемещение детей по Всемирной сети, чтобы подобрать рекламу.

По оценкам заявителей, видеосервис за несколько лет собрал персональные данные 23 млн детей. Несмотря на то что Google не позволяет рекламодателям демонстрировать рекламу зарегистрированным пользователям в возрасте до 18 лет, добиться показа для них все равно возможно. К примеру, как отмечает CNN, для этого можно выбрать фокус-группу не по возрасту, а по определенным ключевым словам в поиске (например, «игрушки»).

«Google действовала с тайным умыслом, заявляя в условиях пользования YouTube, что он предназначен только для лиц старше 13 лет, в то время как на самом деле намеренно заманивает молодых людей на эту цифровую «площадку для игр», которая целиком забита рекламой. Так же как и Facebook, Google сконцентрировала свои силы на получении прибыли, а не на защите приватности пользователей», — прокомментировал иск Джефф Честер, представитель Центра цифровой демократии.

Если иск будет поддержан Федеральной торговой комиссией, YouTube грозит штраф в размере $41,4 тыс. за каждого ребенка. Таким образом, общая сумма может превысить $950 млрд.

Facebook в марте оказался в центре скандала, связанного с защитой личных данных пользователей. Как выяснилось, британская компания Cambridge Analytica собирала информацию о владельцах аккаунтов в соцсети с помощью разного рода приложений. При установке пользователям предлагалось дать доступ не только к их собственным данным, но и к данным друзей. Таким образом, как признало само руководство соцсети, произошла утечка данных более 87 млн пользователей. В отношении компании ведется расследование, на фоне которого Facebook был вынужден ограничить доступ приложений к информации пользователей.