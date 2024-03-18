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Технологии и медиа ,  
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NYT рассказала о «последнем залпе» Маска в борьбе с ChatGPT

Илон Маск опубликовал исходный код своего чат-бота Grok
Бизнесмен опубликовал исходный код чат-бота Grok, разработанного его компанией xAI. ИИ смоделирован по образцу из романа «Автостопом по галактике»
Бизнесмен Илон Маск
Бизнесмен Илон Маск (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск опубликовал исходный код чат-бота Grok, пишет The New York Times.

Grok разработала компания Маска xAI. Искусственный интеллект смоделирован по образцу из романа «Автостопом по галактике» и был представлен компанией в ноябре прошлого года. Бизнесмен рассказывал, что ИИ пишет тексты, в которых есть место сарказму и юмору, а информацию берет в режиме реального времени из соцсети Х (ранее — Twitter).

«Еще предстоит поработать, но эта платформа уже является самой прозрачной и правдоподобной (не высокая планка, если честно)», — написал он в ответ на комментарий об открытом исходном коде алгоритма рекомендаций X.

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Фото:Stock-Asso / Shutterstock

Публикация исходного кода Grok — «последний залп«
между Маском и разработчиком чат-бота ChatGPT компанией OpenAI (Маск — ее сооснователь), отмечает газета.

В 2015 году Сэм Альтман вместе с Маском (который тогда руководил только SpaceX и Tesla) основал компанию OpenAI. Цель формулировалась как «некоммерческие исследования технологий ИИ и адаптация их на пользу человечеству». Два бизнесмена совместно с Amazon и Microsoft предоставили финансирование для OpenAI на общую сумму $1 млрд.

Под руководством Альтмана OpenAI перестала быть некоммерческой организацией и выросла в стоимости до $30 млрд. Этот успех был достигнут благодаря популярности инструментов генеративного ИИ компании — ChatGPT для текстов и DALL-E для изображений.

Маск покинул OpenAI в 2018 году. В марте 2023-м он создал компанию в сфере ИИ под названием X.AI.

Маск подал в суд на OpenAI и Альтмана из-за коммерциализации компании. Он утверждает, что OpenAI превратилась в де-факто дочернюю компанию Microsoft с закрытым исходным кодом, которая совершенствует искусственный интеллект (AGI), чтобы «максимизировать прибыль для Microsoft, а не на благо человечества». Директор по стратегии разработчика ChatGPT Джейсон Квон отверг обвинения, предположив, что поводом для иска могли стать «сожаления Илона о том, что он сегодня не участвует в работе компании». Позднее OpenAI в ответ на иск заявила, что «грустно, что дошло до этого». Там отметили, что предприниматель подал в суд, когда компания «начала делать значительный прогресс в выполнении миссии OpenAI без него».

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Маск высказывал мнение, что ИИ к 2029 году может стать умнее всех людей вместе взятых.

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Теги
Елена Чернышова
Илон Маск чат-бот
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