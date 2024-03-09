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Технологии и медиа ,  
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Илон Маск запустит аналог YouTube для телевизоров

Fortune: соцсеть Х запустит аналог YouTube для телевизоров Amazon и Samsung
Cоцсеть X вступает в конкуренцию с YouTube: на следующей неделе она намерена запустить видеоприложение для «умных» телевизоров. Компания Илона Маска уже называла видеоконтент своим приоритетом
Фото: Stock-Asso / Shutterstock
Фото: Stock-Asso / Shutterstock

Cоцсеть X, принадлежащая Илону Маску, выпустит видеоприложение для «умных» телевизоров Amazon и Samsung, сообщает Fortune со ссылкой на источник в компании.

По его словам, приложение выпустят на неделе с 11 по 17 марта. Визуально оно будет «идентично» приложению YouTube для телевизоров. Как пишет Fortune, Илон Маск намерен побудить пользователей смотреть «длинные видео на большом экране».

«Он настроен конкурировать с YouTube», — рассказал один из собеседников Fortune. Среди других сервисов-конкурентов Маска он назвал платформу прямых трансляций Twitch, приложение для зашифрованного обмена сообщениями Signal и форум Reddit.

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Фото:Piyas Biswas / Global Look Press

В январе компания Маска заявила, что соцсеть станет ориентироваться прежде всего на видео. Маск также призвал создателей контента перенести все свои видео на X, утверждая, что там они получат большие рекламные доходы.

Осенью 2022 года Маск купил Twitter за $44 млрд и переименовал соцсеть в Х. После этого бизнесмен анонсировал введение голосовых сообщений и видеозвонков, также на платформе внедрили шифрование всех личных сообщений. Помимо прочего, компания заключила соглашение с торговой платформой eToro и предоставила пользователям возможность торговать криптовалютой, акциями и другими финансовыми активами.

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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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