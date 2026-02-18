 Перейти к основному контенту
Боярский опубликовал ответ Минцифры об использовании Telegram военными

Боярский: функционал Telegram у военных в зоне спецоперации будет прежним
Боярский опубликовал разъяснение Минцифры по работе Telegram у российских военных в зоне спецоперации. Согласно сообщению, для военных функционал приложения пока что останется прежним
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель IТ-комитета Госдумы Сергей Боярский рассказал, что получил у Минцифры России официальные разъяснения относительно «использования Telegram в зоне проведения СВО».

«Последнее решение Роскомнадзора в отношении Telegram — замедление загрузки тяжелых файлов (аудио и видео). Таким образом, сервис остается доступен, но работает с замедлением, предусмотренным законом. При этом данный функционал пока сохраняется в зоне СВО, поскольку мы понимаем, что военным необходимо время для полного перехода на отечественный мессенджер. Мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время, в сроки, которые определены Минобороны», — приводит Боярский в телеграм-канале разъяснения Минцифры.

Министр цифрового развития Максут Шадаев ранее сегодня на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил, что российские военные смогут продолжать общение в Telegram до его блокировки. «Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — заявил Шадаев. Кроме того, Шадаев сообщил, что прямо сейчас власти не собираются ограничивать работу Telegram в зоне специальной военной операции.

РКН отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля
Технологии и медиа
Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале февраля источники РБК сообщили, что власти приняли решение о замедлении работы мессенджера в России. Роскомнадзор, по данным источников, начал выполнять поручение в тот же день. Ведомство заявило, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому последовательные ограничения продолжат вводиться.

Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».

Телеграм-канал Baza 17 февраля опубликовал пост о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Роскомнадзор ответил на это сообщение так: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

