В работе YouTube, Google и Cloudflare произошел глобальный сбой

Жалобы со всего мира поступают на работу Youtube, в случае с Google и его сервисами проблемы наблюдаются лишь в некоторых странах. Cloudflare связала неполадки в своей системе в том числе с проблемами у Google

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Масштабный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube, сервисов Google, которой тот принадлежит, а также сети доставки контента и облачной безопасности Cloudflare. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Так, на работу YouTube, по данным сервиса, зафиксировано 332 тыс. жалоб.

Сбой в работе YouTube наблюдается в США и некоторых европейских странах, сейчас число поступающих жалоб пошло на спад. Сообщения о перебоях в работе Google и других его сервисов, например, чат-бота Gemini, поступают из Болгарии, а также Гонконга, Индии, Кении и других государств.

Сайт Cloudflare также сигнализирует о сбое, связанном в том числе с выдачей сертификатов через Google Trust Services и ошибкой SSL для новых пользователей ее сервиса R2. Первая проблема отслеживается, причина второй уже найдена, ведутся работы по ее устранению.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги по безопасности и оптимизации производительности для веб-сайтов и онлайн-сервисов. Она действует как обратный прокси, защищая сайты от DDoS-атак, ускоряя их загрузку с помощью CDN и предлагая другие функции, такие как управление DNS и безопасное соединение (HTTPS). По данным компании, через ее сеть проходит примерно 20% всего веб-трафика.

В начале декабря технические неполадки в системе Cloudflare, услугами которой пользуются многие глобальные интернет-ресурсы, привели к масштабному сбою в интернете. Пользователи сообщили о проблемах в работе Open AI, Zoom, Canva, LinkedIn, сайтов ретейлеров — Shopify, Etsy, Wayfair, H&M, а также ресурсов некоторых новостных СМИ, включая Politico, Axios, BBC.