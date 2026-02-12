 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Горелкин мемом прокомментировал перспективы блокировки Google в России

Антон Горелкин
Антон Горелкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Отказ от сервисов Google должен быть постепенным — создавать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения. Об этом заявил первый заместитель председателя IТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

Он уточнил, что планов по блокировке Google в России нет.

«Хочется прокомментировать мемом: «Можно, но зачем?» Ведь очевидно, что блокировка повлечет целый комплекс негативных эффектов — прежде всего проблемы с работоспособностью операционной системы Android (а это 60% всех смартфонов российских пользователей)», — пояснил он.

Ранее член комитета Андрей Свинцов в интервью «Говорит Москва» заявил, что, возможно, РКН планирует дождаться возвращения компании Google в Россию, чтобы затем взыскать с нее задолженность.

«Я думаю, что Роскомнадзор принял решение все-таки дождаться того счастливого момента, когда Google вернется в Россию, и взыскать с него деньги», — сказал депутат.

По мнению Горелкина, угроза блокировки — едва ли поможет, к тому же остается шанс на «соглашение на каких-то вменяемых условиях».

Горелкин в конце прошлого года рекомендовал россиянам «переезжать на российские почтовые сервисы», а не менять адрес внутри почты от Google.

Российская «дочка» Google подала иск к кипрской компании на ₽1,2 млрд
Экономика
Фото:Filip Singer / EPA / TACC

В марте прошлого года задолженность ООО «Гугл» перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований в деле о банкротстве этого российского подразделения Google, составила более 91,5 квинтиллиона руб., заявил конкурсный управляющий российской «дочки» Валерий Таляровский.

Суд ограничил начисление неустойки Google октябрем 2023-го, когда российская «дочка» была признана банкротом. Начисленный до этого штраф подлежит взысканию.

В апреле Роскомнадзор запретил рекламу любых сервисов Google в России и обязал российские поисковые системы информировать пользователей о нарушениях.

Анастасия Лежепекова
Google Роскомнадзор Госдума Андрей Свинцов
