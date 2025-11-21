Время использования YouTube россиянами сократилось на 67%
YouTube потерял 67% времени потребления в России после более чем года замедления сервиса. Об этом рассказала руководитель департамента по работе с клиентами и аналитике данных Mediascope Ирина Суанова на конференции Mediascope. Измерения проводились за период с июля 2024 года, когда началось замедление работы сервиса, по октябрь 2025 года.
В октябре 2025-го среднее время просмотра YouTube в сутки составило всего 17 минут, свидетельствуют данные Mediascope. Для сравнения, в январе 2024 года, когда сервис полноценно работал в России, этот показатель составлял 49 минут. После первых этапов замедления среднее время просмотра в августе 2024-го упало до 40 минут, в январе 2025-ого — до 20 минут в сутки.
На этом фоне Mediascope зафиксировал прирост у других сервисов. В частности, суточное время потребления «ВКонтакте» с июля 2024-го по октябрь 2025 года увеличилось на 34%, Rutube — в четыре раза, Telegram — на 8%, TikTok — на 35%.
Кроме того, замедление YouTube привело, по словам Суановой, к росту просмотров и классического телевидения — динамика год к году составила плюс 7%. Лидерами по приросту стали детские каналы, отметила представитель Mediascope.
Замедление YouTube в России началось в июле 2024 года. С августа пользователи начали жаловаться на невозможность воспроизведения видео в хорошем качестве, либо о полной потере доступа к платформе. В Роскомнадзоре связывали снижение качества работы видеосервиса с тем, что Google ушла из России и прекратила поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов на российских сетях связи, однако Google опровергал связь проблем с работой компании. В ноябре 2024 года замедление распространилось и на мобильную версию YouTube.
