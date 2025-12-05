Cloudflare сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя

Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / Global Look Press

Крупный американский хостинг-провайдер Cloudflare восстановил работу систем после масштабного сбоя, сообщила компания.

«Все системы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте компании.

5 декабря технические неполадки в системе привели к масштабному сбою в глобальных интернет-ресурсах, пользующихся услугами компании.

Материал дополняется