Cloudflare сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя
Крупный американский хостинг-провайдер Cloudflare восстановил работу систем после масштабного сбоя, сообщила компания.
«Все системы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте компании.
5 декабря технические неполадки в системе привели к масштабному сбою в глобальных интернет-ресурсах, пользующихся услугами компании.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили