 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Cloudflare сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя

Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / Global Look Press

Крупный американский хостинг-провайдер Cloudflare восстановил работу систем после масштабного сбоя, сообщила компания.

«Все системы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте компании.

5 декабря технические неполадки в системе привели к масштабному сбою в глобальных интернет-ресурсах, пользующихся услугами компании.

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Александра Озерова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 17:21
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
ГК «Галс-Девелопмент» завершил благоустройство в «Маслово Forest Club» Пресс-релиз, 17:40
Эмоции, карьера и смысл жизни: как ИИ изменит человеческую идентичность Тренды, 17:39
Минцифры предупредило о постепенном отказе от входа на «Госуслуги» по смс Общество, 17:38
Будущее человеческого капитала: как меняется роль HR в бизнесе Тренды, 17:37
Утверждено расписание ЕГЭ на 2026 год Общество, 17:36
Cloudflare сообщила о восстановлении работы после масштабного сбоя Общество, 17:36
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Курскому бизнесмену дали 24 года из-за зенитного прожектора для «Азова» Политика, 17:33
Путин назвал слова Индиры Ганди точным описанием отношений России и Индии Политика, 17:31
Какие шины выбрать на зиму РБК и Ikon Tyres, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Смягчение позиции ЦБ и биткоины SpaceX. События недели на крипторынке Крипто, 17:28
Йоханнес Клебо одержал 100-ю победу на этапах Кубка мира Спорт, 17:23
На автозаводе объяснили, какие «Москвич 5» появились в Нижнем Новгороде Авто, 17:23