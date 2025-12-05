Ремонт Cloudflare привел к глобальному сбою в интернете

Технические работы в дата-центрах Cloudflare привели к масштабному сбою на таких сервисах как Zoom, Canva, LinkedIn, ChatGPT и на сайтах ряда крупных СМИ. Предварительно, они продлятся еще несколько часов

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Технические неполадки в системе американской Cloudflare, услугами которой пользуются многие глобальные интернет-ресурсы, привели к масштабному сбою. В компании заявили, что ведется плановое обслуживание системы.

«В настоящее время проводится плановое техническое обслуживание. Мы будем предоставлять обновления по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте. Работы по исправлению неполадок ведутся в дата-центрах DTW (Детройт) и ORD (Чикаго). Предположительно, работы продлятся до 16:00 часов по мск.

Там пояснили, что Cloudflare изучает проблемы с панелью управления сайта и связанными API. «Это затрагивает клиентов, использующих панель управления/API Cloudflare, поскольку запросы могут не выполняться и/или могут отображаться с ошибками», говорится в публикации.

По данным Downdetector, на неполадки в Cloudflare пожаловались более 1,6 тыс. человек. В основном пользователи не могут подключиться к серверу.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги по безопасности и оптимизации производительности для веб-сайтов и онлайн-сервисов. Она действует как обратный прокси, защищая сайты от DDoS-атак, ускоряя их загрузку с помощью CDN и предлагая другие функции, такие как управление DNS и безопасное соединение (HTTPS). По данным компании, через ее сеть проходит примерно 20% всего веб-трафика.

Пользователи жалуются на неполадки в работе Zoom, Canva, LinkedIn. Пострадали сайты ретейлеров — Shopify, Etsy, Wayfair, H&M, а также ресурсы некоторых новостных СМИ, включая Politico, Axios, BBC. Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов Open AI, включая ChatGPT.

В предыдущий раз сбой в работе Cloudflare произошел 18 ноября. Компания предупредила о плановых технических работах, а позже уведомила пользователей о проблемах с сервисом.

Аналогичная ситуация в работе Cloudflare и ряде других сервисов произошла в июне. Пользователи сообщали о проблемах с Google-сервисами и самого поисковика. Также наблюдаются сбои в работе соцсетей Discord и Snapchat, Zoom. Роскомнадзор связал это со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов.