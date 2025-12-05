 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Ремонт Cloudflare привел к глобальному сбою в интернете

Технические работы в дата-центрах Cloudflare привели к масштабному сбою на таких сервисах как Zoom, Canva, LinkedIn, ChatGPT и на сайтах ряда крупных СМИ. Предварительно, они продлятся еще несколько часов
Фото: Adnan Abidi / Reuters
Фото: Adnan Abidi / Reuters

Технические неполадки в системе американской Cloudflare, услугами которой пользуются многие глобальные интернет-ресурсы, привели к масштабному сбою. В компании заявили, что ведется плановое обслуживание системы.

«В настоящее время проводится плановое техническое обслуживание. Мы будем предоставлять обновления по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте. Работы по исправлению неполадок ведутся в дата-центрах DTW (Детройт) и ORD (Чикаго). Предположительно, работы продлятся до 16:00 часов по мск.

Там пояснили, что Cloudflare изучает проблемы с панелью управления сайта и связанными API. «Это затрагивает клиентов, использующих панель управления/API Cloudflare, поскольку запросы могут не выполняться и/или могут отображаться с ошибками», говорится в публикации.

По данным Downdetector, на неполадки в Cloudflare пожаловались более 1,6 тыс. человек. В основном пользователи не могут подключиться к серверу.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая услуги по безопасности и оптимизации производительности для веб-сайтов и онлайн-сервисов. Она действует как обратный прокси, защищая сайты от DDoS-атак, ускоряя их загрузку с помощью CDN и предлагая другие функции, такие как управление DNS и безопасное соединение (HTTPS). По данным компании, через ее сеть проходит примерно 20% всего веб-трафика.

Пользователи жалуются на неполадки в работе Zoom, Canva, LinkedIn. Пострадали сайты ретейлеров — Shopify, Etsy, Wayfair, H&M, а также ресурсы некоторых новостных СМИ, включая Politico, Axios, BBC. Также наблюдаются сбои в работе ИИ-сервисов Open AI, включая ChatGPT.

Сбой Cloudflare привел к глобальным проблемам с интернет-сервисами
Технологии и медиа
Фото:Richard B. Levine / imago-images.de / Global Look Press

В предыдущий раз сбой в работе Cloudflare произошел 18 ноября. Компания предупредила о плановых технических работах, а позже уведомила пользователей о проблемах с сервисом.

Аналогичная ситуация в работе Cloudflare и ряде других сервисов произошла в июне. Пользователи сообщали о проблемах с Google-сервисами и самого поисковика. Также наблюдаются сбои в работе соцсетей Discord и Snapchat, Zoom. Роскомнадзор связал это со сбоем на зарубежной инфраструктуре сервисов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Cloudflare сбой
Материалы по теме
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Алисы» от «Яндекса»
Технологии и медиа
Сбой Cloudflare привел к глобальным проблемам с интернет-сервисами
Технологии и медиа
У Amazon, Snapchat, Zoom и других сервисов произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 12:51 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 12:51
Представители СМИ выбрали участников Матча звезд КХЛ Спорт, 13:06
Mortal Kombat, православие, российский паспорт: чем известен актер Тагава Общество, 13:04
Биткоин начал коррекцию после резкого роста. Что случилось на крипторынке Крипто, 13:03
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Пять разных поколений на рынке труда. Чего они хотят и что делать HR Образование, 12:50
В ЦМАКП предупредили о риске банковского кризиса из-за «плохих» долгов Экономика, 12:47
Роспотребнадзор опроверг проверку приехавших из Чехии на гепатит А Общество, 12:43
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Как цифровизация снижает риски в АПК Дискуссионный клуб, 12:42
Минобороны сообщило о взятии Безымянного в ДНР Политика, 12:41
Шесть трендов туризма: куда, как и почему путешествуют россияне РБК и Ozon Travel, 12:41
Путин поблагодарил Моди за ужин и беседу с глазу на глаз Политика, 12:38
В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке могут упасть до 12% и ниже Недвижимость, 12:38
Четыре хоккеиста «Родины» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области Спорт, 12:37
Путин и Моди рассказали о приоритетах в переговорах Политика, 12:33