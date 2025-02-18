Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов в эфире

Количество иностранного кино на российских телеканалах за год не уменьшилось. Из топа популярных фильмов выбыла франшиза «Один дома», но доступными для зрителей остаются экранизации комиксов Marvel в эфире СТС и РЕН ТВ

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Российские телеканалы сохранили на уровне 30% число иностранных фильмов в эфире по итогам 2024 года. Это следует из подсчетов единого измерителя телеаудитории Mediascope, выполненных по запросу РБК. На российское кино, как и годом ранее, пришлось 70%. При этом в 2022 году пропорция была иная: доля фильмов на иностранных языках составляла 39% против 61% лент российского или советского производства.

Как считали Данные компании Mediascope представлены по всем городам России и аудитории старше четырех лет. В аналитике учтены 29 телеканалов: 2X2, «Дом кино», «Домашний», «Звезда», «Карусель», «Матч ТВ», «Мир», «Муз ТВ», «Мульт», НТВ, «Первый канал», «Пятница», «Пятый канал», РЕН ТВ, «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Солнце» (прежде Disney), «Соловьев Live», «Спас», СТС, СТС Love, «Суббота!», «ТВ Центр», ТВ-3, ТНТ, ТНТ4, «Че» и «Ю». Топы наиболее популярных отечественных и иностранных фильмов составлены по показателю рейтинга, то есть процента смотревших фильм в телеэфире от всего населения страны старше четырех лет. Кроме того, Mediascope также представила данные по доле аудитории фильмов, то есть по количеству смотревших эфир относительно всех тех, у кого на тот момент был включен телевизор.

Какие фильмы были самыми популярными на ТВ

Несмотря на то что доля иностранных фильмов осталась на прежнем уровне, в топ-10 самых популярных у зрителей картин произошли изменения. Так, из него полностью выбыла франшиза «Один дома», первые две части которой в 2022 году занимали первое и второе места, а в 2023-м — второе и третье соответственно. Прежде их транслировал «Первый канал», но в 2024-м фильмы «Один дома» в сетку вещания не попали. Параллельно с этим картина пропала и из онлайн-кинотеатров; «Коммерсантъ» писал, что это связано с истечением лицензии.

В результате самым популярным иностранным фильмом на телевидении в 2024 году стал «Каспер. Легенда возвращается», вышедший на СТС в марте (рейтинг — 2,2%, доля — 7,8%). Вторую строчку занял приключенческий фильм «Джуманджи: новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Картина также вышла в марте на СТС и собрала рейтинг 2,1% и долю 8,4%. Замыкает тройку лидеров «Круэлла» с Эммой Стоун, вышедшая на СТС в феврале с рейтингом 2,1% и долей 8,3%. Кроме того, в топ-10 также попали три голливудских кинокомикса: «Вечные» (выходили на РЕН ТВ), «Мстители. Финал» (РЕН ТВ) и «Веном» (СТС). Для сравнения: в 2022 году весь рейтинг, помимо франшизы «Один дома», был представлен серией «Гарри Поттер», но после ухода киностудии Warner Bros. из России показывавший ее СТС потерял права на трансляцию этих фильмов.

Программный директор СТС Ксения Кононова, комментируя статистику Mediascope, отметила, что канал «сочетает зарубежное и российское кино, при этом в последнее время наибольшую аудиторию собирают именно отечественные фильмы». Так, в прошлом году топ СТС возглавили «Чебурашка» и франшиза «Последний богатырь», утверждает Кононова. Эти картины отвечают запросу аудитории на зрелищное, развлекательное кино, добавила представитель СТС. Гендиректор РЕН ТВ и МИЦ «Известия» Владимир Тюлин заявил, что при формировании сетки вещания канал отталкивается от запросов аудитории и «находит возможность показывать зарубежные проекты легально».

В пресс-службе «Первого канала» на запрос РБК не ответили.

Насколько популярны на ТВ российские фильмы Показатели просмотров десятки наиболее популярных на ТВ российских фильмов в 2024 году значительно выше, чем у иностранных. Но и показывал их самый востребованный у массовой аудитории телеканал «Россия 1». Тройка лидеров выглядит следующим образом: «Чебурашка» (рейтинг — 10,2%, доля — 31,3%), «Конек-Горбунок» (рейтинг — 6,9%, доля 22,9%), «По щучьему велению» (рейтинг — 6,7%, доля — 22,2%). Все они выходили в период новогодних праздников.

Нужно ли иностранное кино телезрителям

В 2022 году крупнейшие голливудские киностудии, в числе которых Disney, Warner Bros. и Sony, остановили свою деятельность в России. В результате российские кинотеатры, онлайн-платформы и телеканалы потеряли доступ ко многих зарубежным новинкам. Позже стали приостанавливаться и контракты на ранее вышедшие фильмы: именно по этой причине, например, СТС потерял право показывать франшизу «Гарри Поттер».

Российские зрители отдают предпочтение высококачественному кино, комментирует статистику глава Института современных медиа Кирилл Танаев. Поэтому телеканалы, показывающие зарубежные ленты, идут за предпочтениями своей аудитории и стремятся максимизировать свои коммерческие результаты. «При этом надо понимать, что наша аудитория хорошо принимает не любое зарубежное кино, — отмечает эксперт. — Скажем, фильмы из Индии или Китая, скорее всего, будут иметь достаточно скромные аудиторные результаты, они остаются нишевыми».

Голливудские ленты, по мнению Танаева, имеют стабильную и очень обширную аудиторию, особенно среди молодежи и людей среднего возраста. «Мы живем не в безвоздушном пространстве, и интернет создает возможности не только быть в курсе всех мировых новинок, но и при желании увидеть их, — добавляет эксперт. — Те же социальные сети наполнены такого рода контентом. Безусловно, хорошее кассовое российское кино пользуется огромным аудиторным интересом на ТВ. Но отечественные фильмы попадают на телеэкраны только после того, как получат «максимум максиморум» от кинотеатрального проката».

«Рейтинг и доля телеканала формируется жанровым кино, в котором Голливуд продолжает задавать высшие мировые стандарты и остается лидером, — считает эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. — И зрители смотрят его продукцию даже без локальной маркетинговой поддержки».