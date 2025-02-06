Telegram впервые обошел YouTube по охвату
Мессенджер Telegram впервые обошел видеохостинг YouTube по месячному охвату в России среди аудитории старше 12 лет и занял пятое место в общем рейтинге интернет-ресурсов. Это следует из данных Mediascope, которые имеются у РБК. При подсчетах учитывались десктопные и мобильные версии сайтов и приложений.
Количество человек, хотя бы раз в месяц воспользовавшихся Telegram, в январе 2025 года составило 90,6 млн против 83,7 млн годом ранее и 88,4 млн — в декабре 2024-го. При этом охват YouTube на фоне замедления работы сервиса в России сократился с 95,5 млн в январе 2024-го до 86,9 млн — в январе 2025 года, следует из аналитики Mediascope.
Тройка лидеров среди интернет-ресурсов в России в последние месяцы не меняется. На первом месте остается «Яндекс» с месячным охватом 102,3 млн человек, на втором — Google (101 млн), на третьем — WhatsApp (97,5 млн). На четвертом месте сейчас соцсеть «ВКонтакте», которая обошла YouTube еще по итогам декабря прошлого года.
Если оценивать популярность интернет-сервисов не по месячному, а по среднесуточному охвату, то YouTube по итогам января уступил ресурсам Сбербанка и Wildberries. Если видеохостингом хотя бы раз в сутки пользовались 32,5 млн человек, то Сбербанком — почти 43 млн, а Wildberries — 33,3 млн.
Первые жалобы на невозможность воспроизведения видео на YouTube в хорошем качестве на десктопах начались в начале августа 2024 года. Замедление работы сервиса на всех устройствах произошло в середине декабря. Представитель Google тогда сообщал, что компании известно том, что некоторые пользователи не могут получить доступ к видеохостингу в России. «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — уточнял он.
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