Фильм «Анора» с Юрой Борисовым убрали из онлайн-кинотеатров до 17 февраля
Фильм американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с участием 32-летнего российского актера Юры Борисова ушел из онлайн-кинотеатров в России до 17 февраля — даты оглашения шорт-листа номинантов на премию «Оскар». Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании Arna Media, которая является правообладателем «Аноры» на территории России.
«Фильм по-прежнему можно посмотреть в кинотеатрах, а также на EST (Electronic Sell Throught) и TVOD (Transactional Video on Demand) сервисах, то есть на ресурсах, где можно покупать онлайн просмотр», — говорится в сообщении.
Премьера «Аноры» состоялась на 77-м Каннском кинофестивале, где картина получила «Золотую пальмовую ветвь». В центре сюжета — история секс-работницы, которая оказалась в любовных отношениях с сыном русского олигарха.
Борисов за участие в фильме получил премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса за роль второго плана. Издание Variety отметило, что награда может предвещать номинацию в соответствующей категории на «Оскар». «Анора» также была признана лучшим фильмом.
Борисов же был номинирован на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) в категории «Лучший актер второго плана».
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