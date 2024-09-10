Минкультуры не пустило в прокат фильм о поэте Борисе Рыжем

Показ фильма отменили в Новосибирске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Создатели говорили ранее, что с получением удостоверения «есть некоторые проблемы», но они решаемые

Фото: кадр из фильма «Рыжий»

Фильм «Рыжий» об уральском поэте Борисе Рыжем не получил новое прокатное удостоверение, он не выйдет в прокат 12 сентября, как было запланировано. Об этом сообщила кинокомпания «Пионер».

«Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль💔», — сказано в сообщении.

В начале сентября показы этого фильма отменили в нескольких российских городах. К примеру, 8 сентября его отменили в екатеринбургском Ельцин-центре. Там рассказали, что это произошло «по независящим от нас причинам», но не уточнили деталей. С похожей формулировкой об этом же сообщил петербургский кинотеатр «Аврора», подведомственный комитету культуры города, а также новосибирский кинотеатр «Победа».

«К сожалению, есть некоторые проблемы с фильмом, но мы пока не можем ничего прокомментировать. Мы сами ждем решение продюсеров. Есть также проблемы с прокатным удостоверением, но они решаемые. Пока что пришлось перенести те показы, которые должны были пройти в выходные», — сказали в «Пионере» после череды отмен показов.

Прокатное удостоверение фильмам выдает Министерство культуры. РБК направил запрос в ведомство.

Фильм «Рыжий» снял режиссер Семен Серзин, который до этого работал над лентами «Человек из Подольска», «Лермонтов», «Петровы в гриппе». Действие картины разворачивается в Екатеринбурге конца 1990-х, фильм рассказывает о молодых поэтах, пытающихся заработать своим творчеством. Главную роль исполнил вокалист «Макулатуры» и «Ночных грузчиков» Евгений Алехин, в фильме также снялись Таисия Вилкова, Евгений Ткачук и Евгений Серзин.

Борис Рыжий родился в Челябинске в 1974 году, затем переехал в Екатеринбург. Он работал младшим научным сотрудником Института геофизики и продолжал обучение по специальности вплоть до самоубийства. Его стихи публиковались в разных литературных журналах. В 2001 году, когда ему было 26 лет, поэт покончил с собой.

В последние годы популярность приобрела песня «Судно» белорусской группы «Молчат дома», основанная на стихах Рыжего:

«Эмалированное судно,

Окошко, тумбочка, кровать,

Жить тяжело и неуютно,

Зато уютно умирать».