Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
На Долгопрудненском кладбище прошли похороны отца Александра Овечкина Спорт, 14:42
Минобороны сообщило о взятии под контроль села Гряниковка на Харьковщине Политика, 14:38
Первая ракетка России прекратила сотрудничество с испанским тренером Спорт, 14:18
Twitter сделает частью платной подписки вход через СМС Технологии и медиа, 14:14
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 14:09
«Роскосмос» назвал дату затопления «Прогресса» Технологии и медиа, 13:57
В Турции спасли трех человек спустя 296 часов после землетрясения Общество, 13:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
USADA отказалось начать расследование по делу Махачева Спорт, 13:41
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 13:24
Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский Спорт, 13:05
ЕС начал работать над санкциями за два месяца до военной операции России Политика, 13:01
На Солнце произошла одна из крупнейших за последние годы вспышек Общество, 12:59
«Адмирал» впервые за семь лет победил дома «Автомобилист» в КХЛ Спорт, 12:42
Айронмен из «Бэби-клуба»: как наладить бизнес и отношения с женой РБК и Газпромбанк, 12:39
Технологии и медиа ,  
0 

Twitter сделает частью платной подписки вход через СМС

Twitter сделает частью платной подписки двухфакторную аутентификацию через СМС
В Twitter считают двухфакторную аутентификацию через СМС-сообщения не самой безопасной, с 20 марта такой возможности лишатся пользователи, у которых нет платной подписки
Twitter TWTR Купить
Фото: David Odisho / Getty Images
Фото: David Odisho / Getty Images

Двухфакторная аутентификация с помощью текстовых сообщений с 20 марта будет доступна только владельцам платной подписки Twitter Blue, остальные пользователи смогут использовать для этого специальное приложения или ключ безопасности, объявила компания в своем аккаунте в соцсети (заблокирована в России).

«Двухфакторная аутентификация по-прежнему не требуется для входа в Twitter, хотя мы настоятельно рекомендуем пользователям включить ее. Это изменение просто ограничивает методы 2FA (двухфакторная аутентификация. — РБК), доступные для учетных записей тех, кто не подписан на Twitter Blue», — говорится в публикации.

Решение объясняется тем, что были зафиксированы случаи использования такого способа «плохими пользователями».

Двухфакторная аутентификация означает, что помимо пароля для входа в систему требуется подтвердить личность еще одним из доступных способов. В частности, это может быть отправленный на мобильный телефон ключ безопасности.

В Twitter отметили, что для пользователей, у кого нет подписки, остается возможность использовать двухфакторную аутентификацию с помощью ключей безопасности и приложений для генерации кодов.

Как отмечает The Verge, двухфакторная аутентификация при помощи СМС считается не самой безопасной из-за возможности подменить номер. Таким образом, например, в 2019-м был взломан аккаунт основателя Twitter Джека Дорси: злоумышленники «привязали» его номер к другому смартфону, получили код и вошли в аккаунт.

Читайте на РБК Pro
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Шесть неприятных симптомов постковида и как с ними справиться
Леброн Джеймс тратит $1,5 млн в год на свое здоровье. На что идут деньги

В конце октября американский бизнесмен Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. После этого он начал ряд преобразований в социальной сети — от внедрения новых опций до увольнения сотрудников.

Так, например, одним из нововведений стала плата за предоставление «синей галочки», которая показывает, что аккаунт официальный (премиальная подписка Twitter Blue). Стоимость такой подписки — $8 в месяц в десктопной версии и $11 для пользователей iOS. В дальнейшем планируется использовать разноцветные галочки для бизнес-аккаунтов (золотая) и правительственных и многопрофильных страниц (серые).

Кроме того, в Twitter собираются увеличить количество символов в постах с 280 до 4 тыс. Маск выступал также за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщал о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и анонсировал появления счетчика просмотров твита.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Twitter подписка вход
Материалы по теме
CNBC узнал об увольнении 80% сотрудников Twitter после прихода Маска
Технологии и медиа
The Guardian сообщила об удалении купленных талибами галочек в Twitter
Политика
В Twitter начнут показывать причину блокировки аккаунтов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter