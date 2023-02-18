Twitter сделает частью платной подписки вход через СМС

В Twitter считают двухфакторную аутентификацию через СМС-сообщения не самой безопасной, с 20 марта такой возможности лишатся пользователи, у которых нет платной подписки

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Двухфакторная аутентификация с помощью текстовых сообщений с 20 марта будет доступна только владельцам платной подписки Twitter Blue, остальные пользователи смогут использовать для этого специальное приложения или ключ безопасности, объявила компания в своем аккаунте в соцсети (заблокирована в России).

«Двухфакторная аутентификация по-прежнему не требуется для входа в Twitter, хотя мы настоятельно рекомендуем пользователям включить ее. Это изменение просто ограничивает методы 2FA (двухфакторная аутентификация. — РБК), доступные для учетных записей тех, кто не подписан на Twitter Blue», — говорится в публикации.

Решение объясняется тем, что были зафиксированы случаи использования такого способа «плохими пользователями».

Двухфакторная аутентификация означает, что помимо пароля для входа в систему требуется подтвердить личность еще одним из доступных способов. В частности, это может быть отправленный на мобильный телефон ключ безопасности.

В Twitter отметили, что для пользователей, у кого нет подписки, остается возможность использовать двухфакторную аутентификацию с помощью ключей безопасности и приложений для генерации кодов.

Как отмечает The Verge, двухфакторная аутентификация при помощи СМС считается не самой безопасной из-за возможности подменить номер. Таким образом, например, в 2019-м был взломан аккаунт основателя Twitter Джека Дорси: злоумышленники «привязали» его номер к другому смартфону, получили код и вошли в аккаунт.

В конце октября американский бизнесмен Илон Маск приобрел Twitter за $44 млрд. После этого он начал ряд преобразований в социальной сети — от внедрения новых опций до увольнения сотрудников.

Так, например, одним из нововведений стала плата за предоставление «синей галочки», которая показывает, что аккаунт официальный (премиальная подписка Twitter Blue). Стоимость такой подписки — $8 в месяц в десктопной версии и $11 для пользователей iOS. В дальнейшем планируется использовать разноцветные галочки для бизнес-аккаунтов (золотая) и правительственных и многопрофильных страниц (серые).

Кроме того, в Twitter собираются увеличить количество символов в постах с 280 до 4 тыс. Маск выступал также за амнистию заблокированных аккаунтов, сообщал о скорой отмене упоминаний, с какого устройства был написан пост, и анонсировал появления счетчика просмотров твита.