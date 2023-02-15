Илон Маск показал «нового восхитительного главу Twitter»

Владелец Twitter Илон Маск опубликовал фотографию собаки, сидящей за письменным столом и работающую с бумагами.

«Новый глава Twitter восхитителен», — такими словами Маск сопроводил фотографию.

Маск опубликовал и другие фотографии собаки. Под одной фотографией он написал, что «новый глава Twitter» хорошо работает с цифрами, а под другой написал, что «у него есть стиль».

19 декабря Маск запустил опрос в Twitter, предложив пользователям решить, остаться ему на посту главы компании или уйти. 57,5% опрошенных выступили за его отставку, 42,5% — против. После этого телеканал CNBC сообщил, что миллиардер ищет нового гендиректора соцсети.

В декабре Маск заявил, что покинет пост главы компании, когда найдет кого-то «достаточно глупого», кто согласится возглавить Twitter.

Маск купил Twitter за $44 млрд, сделка была закрыта в октябре 2022 года.