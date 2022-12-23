Маск анонсировал появление в Twitter счетчика просмотров постов

В соцсети Twitter появится счетчик просмотров, чтобы определить, какова активность его пользователей, сообщил владелец соцсети Илон Маск в своем аккаунте.

«Twitter запускает счетчик просмотров, чтобы вы могли видеть, сколько раз был просмотрен твит», — сообщил он. По его словам, «90% пользователей Twitter читают, но не пишут, не отвечают и не лайкают, поскольку это публичные действия», а просмотры покажут, насколько соцсеть «оживлена».

Маск владеет Twitter с конца октября этого года. После его прихода в соцсети начались перемены: от внедрения новых функций до увольнения сотрудников.

Одним из нововведений стала плата за предоставление «синей галочки», которая показывает, что аккаунт официальный. Такая премиальная подписка, она называется Twitter Blue, стоит $8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS. В дальнейшем планируется использовать разные цвета галочек для бизнес-аккаунтов (золотая) и правительственных и многопрофильных страниц (серые).



Кроме того, в Twitter собираются увеличить количество символов в постах с 280 до 4 тыс. Ранее его увеличивали в 2017-м — со 140.