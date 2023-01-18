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Число доменов .ru за год сократилось до 5 млн

«Коммерсантъ»: число доменов .ru в 2022 году сократилось на 88,2 тыс. и составило 4,93 млн
По итогам 2022 года количество доменов .ru составило 4,93 млн, от них отказались больше 250 тыс. физлиц и ИП. Эксперты связывают сокращение доменов .ru с уходом зарубежных компаний. При этом растет использование доменов .рф и .su
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам 2022 года количество доменов .ru сократилось на 88,2 тыс. и составило 4,93 млн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные статистики «Технического центра Интернет» (обслуживает реестры доменов .ru, .рф, .su).

От доменов .ru отказались больше 250 тыс. физлиц и ИП, среди которых есть как нерезиденты, так и инвесторы.

В то же время наблюдается рост использования доменов .рф и .su впервые с 2016 года. За 2022 год число доменов .рф выросло на 1308 (до 676,2 тыс.), число доменов .su — на 514 (до 105,9 тыс.). Годом ранее, в 2021 году число доменов .рф снизилось на 36,8 тыс., число доменов .su — на 3,4 тыс.

Как объяснила руководитель отдела доменов и сопутствующих сервисов Ru-Center Марина Брик, сокращение доменов .ru связано с уходом зарубежных компаний с российского рынка, а рост интереса к доменам .рф и .su — с «поисками альтернатив доменам в международных зонах».

По данным сервиса статистики «Домены России» по состоянию на 17 января 2023 года, в зоне .ru зарегистрировано 4,9 млн доменов (новых с начала месяца — 54 тыс.), в зоне .рф — 674 тыс. (новых с начала месяца — 6 тыс.), в зоне .su — 105 тыс. (новых с начала месяца 1 тыс.).

Летом 2021 года Министерство цифрового развития предложило создать специальный регистратор доменов для сайтов госструктур, организаций с госучастием и некоммерческих организаций. В декабре 2022 года адреса электронных почт госорганов перешли в национальную доменную зону — на .ru, .su, .рф. Решение было принято для обеспечения информационной безопасности работы госорганов, говорится в постановлении правительства.

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Опрошенные РБК эксперты объясняли, что эти требования могут быть связаны с проблемами госведомств с оплатой сайтов в иностранных доменных зонах, начавшимися весной.

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Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
домен домены электронный адрес Интернет
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