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Технологии и медиа ,  
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Доменами госкомпаний займется специальная структура

Правительство создаст спецрегистратора доменов для госорганов и госкомпаний. В отличие от коммерческих игроков эта структура должна будет гарантировать, что домен не выключат в результат хакерской атаки или за неуплату
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Правительство намерено создать специального регистратора доменов для сайтов госструктур, организаций с госучастием и некоммерческих организаций, «деятельность которых направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности и реализацию государственных функций, национальных целей и стратегических задач развития». Это следует из законопроекта, опубликованного Минцифрой на портале Regulation.gov.ru.

Если изменения будут приняты, они вступят в силу через год. По словам представителя Минцифры, пока не решено, будет ли новый регистратор монополистом для рынка доменов госструктур или частные компании смогут продолжить работать с ними. Это будет определено в подзаконном акте.

Он ожидает, что принятие законопроекта окажет положительное влияние на «защиту прав госорганов на домены» и «защиту прав граждан» при переходе на официальные сайты госорганов и госкомпаний. Также создание специального регистратора должно способствовать обеспечению информационной и экономической безопасности госорганов, даст возможность обеспечивать поддержку их доменов с учетом различных требований законов о госзакупках, ведения учета и отчетности и др.

Зачем нужен спецрегистратор

Директор Координационного центра национальных доменов .ru и.рф Андрей Воробьев считает, что инициатива «позволит обеспечить надежную и безопасную работу» сайтов госорганов и тех, на которых предоставляются госуслуги и сервисы. Он отметил, что у коммерческих регистраторов нет отдельной ответственности за сбои в работе сайтов госструктур при хакерских атаках, а также нет гарантий, что они не будут выключены, например, из-за несвоевременной оплаты продления срока регистрации домена. «Законопроект предлагает исключить такую ситуацию, разработав еще и особый порядок регистрации и обслуживания таких доменных имен», — отметил Воробьев.

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По словам доменного инвестора Павла Гросс-Днепрова, проблема потери доменов госорганами существует уже много лет. Почти все домены, которые принадлежали администрациям городов (например, Перми или Краснодара), освободились, отметил он. «Это происходит из-за невнимательного отношения к доменам — иногда забывают внести оплату, иногда из госорганов увольняется человек, который отвечал за обслуживание домена, — рассказывает он. — Иногда за домены по подряду отвечает какая-то контора, с которой закончился договор, но при этом людей, которые несут ответственность за потерю доступа к домену, просто нет».

Гросс-Днепров отметил, что с недавних пор прокуратура приняла новый порядок регистрации доменов для своих территориальных управлений, при этом домены прежних сайтов освободились. «Их сейчас перекупают за очень высокую цену, кто именно — неизвестно. И когда госорганизации теряют доступ к доменам, их могут ловить мошенники для обмана людей», — указал эксперт. Он предположил, что спецрегистратор сделает блок на перечень государственных доменов, чтобы они никогда не освобождались. Из законопроекта следует, что такой перечень должен будет подготовить Роскомнадзор. При этом ведомство также сможет требовать у владельцев доменов «передачи прав администрирования доменного имени национальной доменной зоны».

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Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян сказал, что ему неизвестны серьезные случаи мошенничества и перехвата государственных доменов, но отметил, что ситуации, когда сайты госорганов неожиданно перестают работать, случаются регулярно. «Во многих регионах обслуживание доменов отдано на откуп региональному центру информатизации, а они отданы подрядчикам, и иногда получается, что сайт госоргана по факту оформлен на частное лицо. В случае потери доступа (например, при неоплате домена) концы найти довольно сложно», — резюмирует он.

В 2016 году с предложением создать государственного регистратора доменов в Минкомсвязь (сейчас — Минцифры) обращался Андрей Воробьев из Координационного центра. Он также указывал на то, что сайты госорганов периодически отключают за несвоевременную оплату домена, а впоследствии домен может стать доступен для регистрации всем желающим. Как отмечали тогда эксперты, новые владельцы ранее известного сайта могли использовать его для распространения вирусов.

Как проект повлияет на рынок

По данным Минцифры, на доменов для госорганов приходится менее 1% от российских доменов, «и с учетом того, что подавляющее их число зарегистрировано у топ-3 крупнейших регистраторов, можно говорить об отсутствии значимых негативных экономических последствий для отрасли». Представитель ведомства подчеркнул, что принятие законопроекта «несет только положительный эффект, не накладывая дополнительных ограничений на рынок действующих регистраторов доменов».

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Фото:Ole Spata / DPA / ТАСС

Гендиректор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк согласен, что количество доменов, принадлежащих госорганам, незначительно — всего несколько тысяч — «и лучше, чтобы они поддерживались централизованно в одном месте». Он напомнил, что ранее резервирование доменов под госорганы происходило «силами реестра доменной зоны .RU/.РФ в рамках резервирования доменного имени gov.ru, которое является частью сети RSNet, обслуживаемой спецсвязью Федеральной службы охраны (ФСО)». Однако это резервирование было на уровне разрозненных нормативных актов, «теперь же государство пришло к необходимости четкого закрепления процедуры предоставления доменов государственным органам», указал он.

Королюк считает, что создание новой структуры сделает работу коммерческих регистраторов проще, «потому что им не нужно будет отвлекаться на госорганы». Он объяснил, что сейчас стоит задача сделать устойчивыми и работоспособными официальные домены госорганов, и сегодня эта ответственность (в том числе за техническое обслуживание) возлагается на коммерческих регистраторов.

«Для них такое взаимодействие требует специальной процедуры заключения договоров в соответствии с законодательством России, большого объема бумажной работы, связанной с нюансами исполнения госконтрактов. При этом в целом плата за домены невысока, в том числе для госорганов, это в районе 1 тыс. руб. в год, хотя бумажные отношения очень сложные и явно рассчитаны на другой объем платежей», — объяснил глава регистратора.

Авторы
Владислав Скобелев, Дарья Чебакова
Минцифры Роскомнадзор домены
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