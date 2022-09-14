Эксперты объяснили требование к госорганам переехать на домены .RU и .РФ

Опрошенные РБК эксперты отметили, что требования правительства об обязательной регистрации электронных адресов госорганов на российских доменах могут быть связаны с проблемами с оплатой сайтов в иностранных доменных зонах

Фото: Евгений Разумный / ТАСС

Правительство выпустило проект постановления, в котором указаны требования к государственным органам и органам местного самоуправления с 1 декабря 2022 года создавать адреса электронной почты с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне (.RU, .РФ и .SU). Опрошенные РБК эксперты проблем в реализации проекта не увидели.

По словам главы АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, новые требования, по-видимому, связаны с проблемами госведомств с оплатой сайтов в иностранных доменных зонах, которые начались этой весной. По оценке эксперта, подобных государственных сервисов в иностранных доменных зонах, а также госведомств, которые используют некириллическое название в почтовом адресе, «довольно большое количество», например ЕМИАС, который находится по адресу emias.info (общий домен верхнего уровня, который не относится к национальной российской доменной зоне). Он полагает, что подобный переход, если законопроект примут, может занять всего около месяца. Оценить стоимость перехода Бегтин затруднился.

По данным Минцифры за 2021 год, на госорганы приходилось менее 1% всех российских доменов.

Глава Координационного центра доменов .RU и .РФ Андрей Воробьев сообщил РБК, что почва для появления этого законопроекта готовилась давно, а сегодня такой подход стал особенно актуальным в связи с обострившейся международной обстановкой и попытками некоторых стран и организаций построить барьеры в едином интернет-пространстве.

«Интернет давно уже стал частью современной экономики, и важность стабильного функционирования всех интернет-сервисов, в том числе и электронной почты, переоценить невозможно. При этом гарантировать стабильную работу всех сервисов российские операторы могут именно в российском доменном пространстве, в которое входят домены .RU, .РФ и .SU», — сказал он.

Также, по его словам, для домена .РФ, как и для всех остальных IDN-доменов мира, существует проблема универсального принятия, когда все допустимые доменные имена и адреса электронной почты правильно и единообразно принимаются, проверяются, хранятся, обрабатываются и отображаются во всех приложениях и интернет-сервисах.

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По данным сервиса статистики «Домены России», в зоне .RU зарегистрировано почти 5 млн доменов, 676 тыс. — в зоне .РФ и еще 105 тыс. — в зоне .SU. В мире домен .RU занимает 6-е место после .TK (Токелау, зависимая территория Новой Зеландии), .CN (Китай), .DE (Германия), .UK (Великобритания) и .NL (Нидерланды).

В июне прошлого года Министерство цифрового развития предложило создать специальный регистратор доменов для сайтов госструктур, организаций с госучастием и некоммерческих организаций, «деятельность которых направлена на обеспечение государственной и общественной безопасности и реализацию государственных функций, национальных целей и стратегических задач развития». По данным министерства, принятие законопроекта окажет положительное влияние на «защиту прав госорганов на домены» и «защиту прав граждан» при переходе на официальные сайты госорганов и госкомпаний.