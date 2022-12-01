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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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Адреса электронной почты госорганов перевели в национальную доменную зону

Электронные почты госорганов перешли в национальную доменную зону — на .ru, .su, .рф

Адреса электронной почты госорганов теперь должны создаваться только в национальной доменной зоне. Об этом говорится во вступившем в силу с 1 декабря постановлении правительства от 29 октября («О требованиях к адресам электронной почты, используемым государственными органами и органами местного самоуправления»).

«Установить, что адреса электронной почты, используемые государственными органами и органами местного самоуправления, должны создаваться с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне», — говорится в постановлении.

Решение принято для обеспечения информационной безопасности работы госорганов, сообщалось на сайте кабмина.

Согласно приказу Роскомнадзора, в российскую национальную доменную зону входят следующие группы доменных имен:

  • домен верхнего уровня .ru;
  • домен верхнего уровня .рф;
  • домен верхнего уровня .su;
  • иные домены верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными на территории России юридическими лицами, являющимися зарегистрированными владельцами баз данных указанных доменов в международных организациях распределения сетевых адресов и доменных имен.

Ранее эксперты объяснили РБК, с чем могут быть связаны требования правительства об обязательной регистрации электронных адресов госорганов на российских доменах. По мнению главы АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина, новые требования, по-видимому, связаны с проблемами госведомств с оплатой сайтов в иностранных доменных зонах, начавшимися весной. Опрошенные РБК эксперты проблем в реализации проекта не увидели.

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По данным сервиса статистики «Домены России», в зоне .ru зарегистрировано 4,9 млн доменов, 679 тыс. — в зоне .рф и еще 105 тыс. — в зоне .su. В мире домен .ru занимает 7-е место после .tk (Токелау, зависимая территория Новой Зеландии), .cn (Китай), .de (Германия), .uk (Великобритания), .nl (Нидерланды) и .BR (Бразилия).

Теги
домены электронная почта госорганы
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Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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