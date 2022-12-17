Semafor узнал о поиске Маском новых инвесторов для Twitter

По данным портала Semafor, компания Twitter предложила инвесторам приобретать ее акции по $54,2 за единицу. Столько же Илон Маск платил при покупке соцсети, всего потратив на приобретение Twitter $44 млрд

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС)

Команда предпринимателя Илона Маска ищет новых инвесторов в акции соцсети Twitter, сообщает портал Semafor со ссылкой на людей, знакомых с данным вопросом.

Источник портала сказал, что финансовый директор Маска Джаред Бирчалл предложил потенциальным инвесторам акции Twitter по той же цене, которую предприниматель заплатил за каждую, приобретая соцсеть в октябре, — $54,2.

Semafor указал, что располагает копией рекламного сообщения, в котором говорится, что в компании «рады объявить о последующем размещении обыкновенных акций по первоначальной цене и условиям, нацеленныv на закрытие года». В сообщении также говорится, что Twitter получил много «входящих запросов» насчет инвестирования.

Инвестор другой компании Маска, Tesla, Росс Гербер, сообщил порталу, что с ним связались по поводу потенциального инвестирования в Twitter, но он ожидает более четкого предложения.

Маск приобрел Twitter полностью за $44 млрд. Предприниматель отмечал, что переплата за соцсеть на данный момент «очевидна», однако «долгосрочный потенциал Twitter <...> на порядок превышает ее текущую стоимость», приводит его слова Bloomberg.

Новый владелец инициировал перемены в Twitter. В частности, Маск придумал новый способ монетизации: предложил сделать платной верификацию аккаунтов — за $8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS. В дальнейшем, как указывали в компании, планируется помечать бизнес-аккаунты золотой галочкой, а правительственные и многопрофильные страницы — серой. Раньше Twitter давал голубую галочку бесплатно.



На фоне нововведений в политике Twitter сотрудничество с ней стали приостанавливать крупные рекламодатели. Как писала The Financial Times, многие бренды и рекламные агентства временно прекратили финансирование рекламы в соцсети из-за беспокойства насчет «особого подхода» Маска к контролю за контентом и его решения уволить многих сотрудников соцсети.

The New York Times узнала, что компания решила сократить свои расходы путем прекращения оплаты аренды офисов и услуг частных авиаперевозчиков, которыми пользовалось ее руководство ранее.