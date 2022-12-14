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NYT узнала, что Twitter перестал платить за аренду офисов

NYT: Маск перестал платить за офисы Twitter для сокращения расходов
Twitter TWTR Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Компания Twitter после того, как ее приобрел предприниматель Илон Маск, перестала оплачивать аренду офисов в целях сокращения расходов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в компании.

Как рассказали собеседники издания, компания перестала оплачивать аренду головного офиса Twitter в Сан-Франциско (штат Калифорния), а также помещений, где располагаются представительства компании в других странах. Также компания прекратила оплачивать услуги частных авиаперевозчиков, которыми пользовалось прежнее руководство компании. Кроме того, в компании хотят прекратить выдавать выходные пособия уволенным сотрудникам.

Как рассказали источники газеты, жесткие меры нацелены на снижение расходов компании. В связи с этим в Twitter ожидают возникновение судебных тяжб, по этой причине Маск усиливает команду своих юристов.

Маск стал владельцем Twitter в конце октября. После этого бизнесмен запустил процесс изменений в соцсети. В частности, он рассказал, что ее руководство сформирует специальный совет для «модерации контента», в котором будут представлены люди «со значительно разнящимися точками зрения».

Кроме того, Маск изменил механизм верификации аккаунтов в соцсети. Он сделал эту функцию платной ($8 в месяц в десктопной версии и $11 — для пользователей iOS). Кроме того, планируется внедрение галочек — символов верификации разного цвета: сейчас они синие, позднее бизнес-аккаунты будут помечать золотой, а правительственные и многопрофильные — серой.

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Теги
Илон Маск Twitter сокращение расходов США Калифорния
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