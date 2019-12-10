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Технологии и медиа ,  
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Рекламные доходы ТВ, радио и прессы вновь показали отрицательную динамику
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала свою оценку отечественного рекламного рынка по итогам девяти месяцев 2019 года. Доходы телеканалов за три квартала снизились на 7%, до 119-121 млрд руб., радиостанций — на 5%, до 10,9–11,1 млрд руб., издателей периодики — на 18%, до 10,5–10,7 млрд руб.

Сегмент Out of Home, в который входит наружная реклама, а также реклама в кинотеатрах, на транспорте, в помещениях и т.п., показал нулевую динамику и составил 31–31,2 млрд руб. При этом ассоциация уточняет, что по этому сегменту ее эксперты не могли прийти к единому мнению.

Единственным растущим медиасегментом остался интернет, рекламные доходы которого увеличились на 21%, до 169–171 млрд руб. Благодаря этому весь рекламный рынок по итогам девяти месяцев показал рост на 5%, до 340–345 млрд руб.

Доходы телеканалов, основной площадки для продвижения своих брендов производителями товаров повседневного спроса, перестали расти в этом году впервые после кризисного 2015 года. При этом отчетность «Газпром-Медиа» за девять месяцев свидетельствовала, что падение рекламной выручки холдинга в третьем квартале резко замедлилось. В январе-марте такие доходы уменьшились на 4%, в апреле-июне — на 7%, в июле-сентябре — лишь на 2%. В целом за девять месяцев рекламная выручка «Газпром-Медиа» снизилась на 5%, до 49 млрд руб.

Рекламные доходы «Яндекса» за девять месяцев выросли на 19%, до 87,4 млрд руб., Mail.Ru Group — на 22%, до 25,2 млрд руб.

Другие игроки отечественного рекламного рынка свои финансовые показатели не раскрывают.

Теги: Реклама, доходы
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