Создание единого поставщика телеконтента обойдется зрителям в ₽50 млрд

При создании единого поставщика телеконтента в интернете 15 млн российских абонентов платного ТВ придется заменить приставки, на что потребуется 50 млрд руб., оценили эксперты. Затраты в конечном счете лягут на самих абонентов

Фото: Александр Уткин / РИА Новости

Создание единого поставщика контента 20 обязательных телеканалов («Первый канал», НТВ, «Россия 1» и др.) в интернете потребует дополнительных затрат в размере 50 млрд руб. — именно в такую сумму обойдется замена оборудования, которое используют абоненты интерактивного ТВ. Об этом говорится в обосновании изменений, предложенных участниками рынка и профильными ассоциациями ко второму чтению законопроекта, предусматривающего создание с 2020 года единой системы легального распространения в интернете обязательных общедоступных телеканалов. Копия документа есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на телеком-рынке.

Предложения по изменениям в законопроект разработали Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), МТС, Национальная спутниковая компания (бренд «Триколор ТВ»), Институт исследований интернета, ассоциация «Интернет-видео», «Эр-Телеком Холдинг», «ВымпелКом» («Билайн») и «МегаФон». Они направили документ главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Леониду Левину.

Что предписывает законопроект Поправки к законам «О связи», «О рекламе», «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и защите информации» были внесены в Госдуму в июле этого года, а 12 ноября — приняты в первом чтении. Согласно проекту Роскомнадзор должен будет выбрать единого оператора, через которого заинтересованные интернет-площадки смогут получать унифицированный контент 20 телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы. В этот контент будет запрещено вносить изменения, для его трансляции сервисы должны использовать плеер, который предоставит единый оператор.

Авторы предложений считают необходимым отказаться от требования об обязательной установке плеера и сделать его использование добровольным для интернет-площадок. В этом случае плеер единого оператора смогут использовать небольшие сервисы и мелкие операторы, а крупные игроки смогут получать сигнал непосредственно от канала в том виде, в котором этот канал его передает, а дальше распространять его с использованием собственного ПО, интегрируя туда рекламу и получая данные об аудитории и просмотре, пояснил собеседник РБК.

Если законопроект будет принят в текущем виде, части абонентов операторов платного телевидения придется заменить приемники, поскольку на них нельзя будет дистанционно установить обновление для выполнения требования поправок об использовании плеера единого оператора, аргументируют участники рынка. По словам одного из авторов поправок, вице-президента АКТР Михаила Силина, менять придется ТВ-приставки тем абонентам, кто смотрит интерактивное ТВ, это OTT-приставки (Over the Top — телевидение через интернет; сервис такого рода представляют Ivi, «МТС.ТВ», Megogo и др.), гибридные приставки и приставки для IPTV. Он пояснил, что 50 млрд руб. — это максимальная оценка затрат, исходя из того, что в России примерно 15 млн абонентов смотрят платное ТВ с помощью этого оборудования, а средняя цена приставки превышает 3 тыс. руб.

По данным «ТМТ Консалтинга», на конец второго квартала 2019 года в России насчитывалось 44,5 млн абонентов платного ТВ: спутникового, кабельного и IP TV. Но оборудование для приема только спутникового или кабельного ТВ не попадет под действие законопроекта.

Поскольку операторы, как правило, покупали для абонентов не самые дорогие приставки, на большинстве из них технически невозможно дистанционно обновить программное обеспечение, отметил Силин. «Очевидно, что не все 15 млн абонентов готовы потратиться на новые приставки. К таким инвестициям не готовы и операторы. Зрители просто откажутся от просмотра каналов первого и второго мультиплекса, от чего в итоге пострадают сами вещатели», — считает Михаил Силин.

Собеседник РБК в одном из операторов платного ТВ отметил, что они не готовы обновлять пользовательские устройства за свой счет, а если их обяжут это сделать законодательно, то эти издержки придется в итоге переложить на абонентов, увеличив тарифы на услуги.

РБК обратился за комментарием к главе думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леониду Левину.

Кто критиковал и поддерживал законопроект

Впервые с идеей закрепить создание в России единого оператора, который будет распространять контент каналов первого и второго мультиплексов в интернете, выступила Национальная медиа группа («СТС Медиа», телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал» и другие активы). Представители НМГ объясняли, что инициатива усилит борьбу с нелегальным распространением телеконтента в интернете, позволит внедрить единую систему измерений, что в конечном итоге повысит для вещателей эффективность монетизации контента в Сети. Как говорили два собеседника РБК, таким оператором, по мысли НМГ, должна стать созданная им вместе с «Первым каналом» и ВГТРК онлайн-платформа «Витрина ТВ».

Однако операторы платного ТВ, OTT-сервисы и эксперты отрасли неоднократно критиковали законопроект о едином поставщике телеконтента в интернете. Так, Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК; среди членов — Mail.Ru Group, «Ростелеком», Rambler Group и др.) в своем заключении указывала, что поправки могут привести к тому, что телеканалы в интернете будут транслироваться в урезанном виде, поскольку получение всех смежных прав на контент — весьма трудоемкий процесс. РАЭК прогнозирует так называемые блэкауты, когда из интернет-трансляций будут вырезаться, например, спортивные мероприятия.