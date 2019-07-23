Депутаты предложили создать единого поставщика телеконтента в интернете

Двадцать телеканалов должны по замыслу депутатов транслироваться в интернете через одно окно. Для этого Роскомнадзор выберет уполномоченную организацию, которая будет предоставлять интернет-площадкам унифицированный контент

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Председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин и его первый заместитель Сергей Боярский внесли во вторник, 23 июля, в Госдуму законопроект, предусматривающий создание с января 2020 года единой системы легального распространения в интернете 20 обязательных общедоступных телеканалов.

Для этого по замыслу депутатов Роскомнадзор должен будет выбрать уполномоченную организацию, через которую интернет-площадки смогут получать унифицированный контент, в который запрещается вносить какие-либо изменения. Организация не должна быть подконтрольной иностранцам. Максимальная доля иностранного участия учредителя такой уполномоченной организации ограничена 20%. Такое же требование сейчас предъявляется к компаниям-учредителям СМИ и телеизмерителю.

Двадцать обязательных каналов Обязательные общедоступные каналы — это двадцать каналов первого и второго мультиплексов, которые в рамках перехода с аналогового на цифрового вещание должны к концу года быть доступны 98% населения страны. В первый цифровой мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Распространение сигнала этим вещателям в небольших городах субсидирует государство. Второй мультиплекс — коммерческий. Инфраструктура для него строилась за счет вещателей, они же должны оплачивать и цифровой сигнал. Во второй мультиплекс входят СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас».

На уполномоченную организацию, которая будет выбираться Роскомнадзором на пять лет, не будут распространяться антимонопольные ограничения, следует из текста законопроекта.

Таким единым поставщиком телеконтента, по замыслу депутатов, может быть только компания, у которой есть договоры с большинством (не менее двух третей) каналов первого и второго мультиплексов.