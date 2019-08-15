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Технологии и медиа ,  
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Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента
Создание единого поставщика телеконтента в интернете снизит конкуренцию на рынке, предупредила Российская ассоциация электронных коммуникаций. Ее участники призвали переписать соответствующий законопроект, уже внесенный в Госдуму
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК; среди членов — Mail.Ru Group, «Ростелеком», Rambler Group, Google, ivi) подготовила свое заключение на законопроект депутатов Леонида Левина и Сергея Боярского. Документ был внесен в Госдуму в конце июля и предусматривает создание единого поставщика телевизионного контента в интернете. До 24 августа профильный комитет по информполитике собирает отзывы и замечания к законопроекту.

Авторы законопроекта обосновали необходимость распространения телеканалов через «одно окно» тем, что просмотр ТВ в интернете растет «высокими темпами» и информационное пространство нельзя рассматривать отдельно от Рунета. Создание единого поставщика телеконтента решит, по замыслу депутатов, проблему пиратства и позволит вещателям больше зарабатывать на своих программах при их просмотре в Сети.

В четверг, 15 августа, РАЭК направила свое заключение в профильный комитет по информполитике Госдумы, сообщил РБК ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. Члены ассоциации не поддерживают принятие данного законопроекта, следует из заключения.

Каким должен быть единый поставщик телеконтента

Выбирать оператора для распространения 20 обязательных общедоступных телеканалов каждые пять лет будет Роскомнадзор, следует из текста законопроекта. Поставщиком может стать лишь компания, у которой есть договоры с большинством (не менее двух третей) таких каналов. Доля иностранного участия в учредителе оператора ограничивается 20%. На такую компанию по замыслу авторов законопроекта не должны распространяться антимонопольные ограничения.

Интернет-площадки не смогут распространять контент телеканалов в обход единого поставщика — в противном случае нарушитель будет заблокирован.

В случае принятия законопроекта на статус уполномоченной организации будет претендовать учрежденное осенью 2017 года Национальной медиа группой ООО «Витрина ТВ». Сейчас этим обществом на паритетных началах владеют НМГ, ВГТРК, «Первый канал» и холдинг «СТС Медиа». Доля последнего должна перейти «Газпром-Медиа».

Какие у РАЭК претензии к авторам законопроекта

  • Создается правовая неопределенность вокруг вещания телеканалов в интернете. Под понятие «распространение» телеканала в интернете фактически подпадают все компании, осуществляющие услуги по трансляции каналов: операторы связи и их платформы, собственные сайты телеканалов и их представительства на других платформах (в том числе на YouTube), онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы. Кроме того, сейчас, как отмечает РАЭК, операторы связи используют гибридные технологии доставки контента: по кабельным, IPTV-сетям и через интернет (особенно когда предусмотрена возможность поставить трансляцию «на паузу» или смотреть сразу с нескольких домашних устройств.). Законопроект ставит работу всех таких сервисов под угрозу.
  • По мнению РАЭК, есть риск того, что телеканалы в интернете будут транслироваться в урезанном виде, поскольку получение всех смежных прав на контент — весьма трудоемкий и затратный процесс, что может быть просто невыгодно оператору-монополисту. Это, прогнозирует РАЭК, приведет к так называемым блэкаутам, когда из интернет-трансляций будут вырезаться спортивные мероприятия.
  • Снижается конкуренция на рынке. На единого поставщика не будут распространяться антимонопольные ограничения, и таким образом он сможет навязывать невыгодные экономические и договорные условия всем участников рынка. Интернет-площадки и операторы связи будут вынуждены использовать программное обеспечение и инфраструктуру монопольного поставщика, что приведет к дополнительным издержкам и снижению ценности собственных технологических решений по доставке контента.

Принятие законопроекта поставит сервисы, которые уже сейчас предоставляют своим пользователям контент телеканалов, в худшие условия, уверены авторы письма. Это снизит качество и доступность телепрограмм для россиян, резюмируют в РАЭК.

Внесенный в Госдуму законопроект стал «результатом профессиональной дискуссии» участников медиаиндустрии и смежных отраслей, уверял РБК в июле руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «У нас нет сомнений, что в ходе подготовки законопроекта были проанализированы позиции всех заинтересованных сторон», — говорил глава ведомства.

В Роскомнадзоре переадресовали вопросы РБК законодателям. Председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин заявил РБК, что пока не ознакомился с замечаниями и предложениями ассоциации.

На вопрос РБК, какое заключение на законопроект готовит правительство, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что это будет зависеть от позиций ведомств — «пока они все не собраны».

РБК направил запрос учредителям «Витрины ТВ».

Кому еще не нравится идея единого поставщика

Свой отзыв на законопроект подготовила и Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), объединяющая телеком-операторов («Ростелеком», холдинг «ЭР-Телеком»), вещателей («ЮТВ-Медиа») и операторов спутникового и кабельного вещания («НТВ Плюс», «Орион-Экспресс», «Первый ТВЧ»). Принятие законопроекта недопустимо, так как он не отвечает ни заявленным целям, ни интересам потребителей услуг, а также существенным образом ущемляет права вещателей телеканалов и направлен на беспрецедентную монополизацию рынка, считают члены этой ассоциации. Письмо направлено в Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу, Минкомсвязь, профильный комитет по информполитике Госдумы, сообщил РБК вице-президент АКТР Михаил Силин.

Одно из главных замечаний АКТР к законопроекту — декларируемые цели (борьба с пиратством и создание единого информационного пространства) являются надуманными. Действующее законодательство уже содержит механизмы выявления и пресечения пиратского распространения объектов авторского и смежного права в интернете, отмечается в письме. Кроме того, его авторы утверждают, что единое информационное пространство уже сформировано благодаря наличию в каждом доме набора из 20 обязательных общедоступных федеральных телеканалов и массовому распространению интернета.

Как считают члены АКТР, принятие этого законопроекта может привести к прямо противоположному заявленным целям результату — к разрушению информационного пространства: «Рассматриваемый законопроект устанавливает искусственный барьер в виде «коммерческой прослойки» (уполномоченной организации с ее программным обеспечением) между вещателем и оператором связи, что, естественно, не может не сказаться на доступности обязательных телеканалов».

Кроме того, предлагаемые изменения в законодательство содержат в себе предпосылки для создания коррумпированной бизнес-модели, отмечается в письме ассоциации. «Законопроект предусматривает фактическое совмещение уполномоченной организацией одновременно и функции участника рынка, конкурирующего с операторами связи, online-кинотеатрами и в какой-то степени с вещателями, и функции контролера на этом рынке, что само по себе создает реальные предпосылки для коррупции», — говорится в письме.

Авторы: Мария Истомина, Мария Коломыченко
Теги: вещание, видеоконтент, контент, легализация контента
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