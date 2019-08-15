Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента

Создание единого поставщика телеконтента в интернете снизит конкуренцию на рынке, предупредила Российская ассоциация электронных коммуникаций. Ее участники призвали переписать соответствующий законопроект, уже внесенный в Госдуму

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК; среди членов — Mail.Ru Group, «Ростелеком», Rambler Group, Google, ivi) подготовила свое заключение на законопроект депутатов Леонида Левина и Сергея Боярского. Документ был внесен в Госдуму в конце июля и предусматривает создание единого поставщика телевизионного контента в интернете. До 24 августа профильный комитет по информполитике собирает отзывы и замечания к законопроекту.

Авторы законопроекта обосновали необходимость распространения телеканалов через «одно окно» тем, что просмотр ТВ в интернете растет «высокими темпами» и информационное пространство нельзя рассматривать отдельно от Рунета. Создание единого поставщика телеконтента решит, по замыслу депутатов, проблему пиратства и позволит вещателям больше зарабатывать на своих программах при их просмотре в Сети.

В четверг, 15 августа, РАЭК направила свое заключение в профильный комитет по информполитике Госдумы, сообщил РБК ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян. Члены ассоциации не поддерживают принятие данного законопроекта, следует из заключения.

Каким должен быть единый поставщик телеконтента

Выбирать оператора для распространения 20 обязательных общедоступных телеканалов каждые пять лет будет Роскомнадзор, следует из текста законопроекта. Поставщиком может стать лишь компания, у которой есть договоры с большинством (не менее двух третей) таких каналов. Доля иностранного участия в учредителе оператора ограничивается 20%. На такую компанию по замыслу авторов законопроекта не должны распространяться антимонопольные ограничения.