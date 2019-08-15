Интернет-компании раскритиковали идею о едином поставщике телеконтента

Интернет-площадки не смогут распространять контент телеканалов в обход единого поставщика — в противном случае нарушитель будет заблокирован.
В случае принятия законопроекта на статус уполномоченной организации будет претендовать учрежденное осенью 2017 года Национальной медиа группой ООО «Витрина ТВ». Сейчас этим обществом на паритетных началах владеют НМГ, ВГТРК, «Первый канал» и холдинг «СТС Медиа». Доля последнего должна перейти «Газпром-Медиа».
Какие у РАЭК претензии к авторам законопроекта
- Создается правовая неопределенность вокруг вещания телеканалов в интернете. Под понятие «распространение» телеканала в интернете фактически подпадают все компании, осуществляющие услуги по трансляции каналов: операторы связи и их платформы, собственные сайты телеканалов и их представительства на других платформах (в том числе на YouTube), онлайн-кинотеатры и другие аудиовизуальные сервисы. Кроме того, сейчас, как отмечает РАЭК, операторы связи используют гибридные технологии доставки контента: по кабельным, IPTV-сетям и через интернет (особенно когда предусмотрена возможность поставить трансляцию «на паузу» или смотреть сразу с нескольких домашних устройств.). Законопроект ставит работу всех таких сервисов под угрозу.
- По мнению РАЭК, есть риск того, что телеканалы в интернете будут транслироваться в урезанном виде, поскольку получение всех смежных прав на контент — весьма трудоемкий и затратный процесс, что может быть просто невыгодно оператору-монополисту. Это, прогнозирует РАЭК, приведет к так называемым блэкаутам, когда из интернет-трансляций будут вырезаться спортивные мероприятия.
- Снижается конкуренция на рынке. На единого поставщика не будут распространяться антимонопольные ограничения, и таким образом он сможет навязывать невыгодные экономические и договорные условия всем участников рынка. Интернет-площадки и операторы связи будут вынуждены использовать программное обеспечение и инфраструктуру монопольного поставщика, что приведет к дополнительным издержкам и снижению ценности собственных технологических решений по доставке контента.
Принятие законопроекта поставит сервисы, которые уже сейчас предоставляют своим пользователям контент телеканалов, в худшие условия, уверены авторы письма. Это снизит качество и доступность телепрограмм для россиян, резюмируют в РАЭК.
Внесенный в Госдуму законопроект стал «результатом профессиональной дискуссии» участников медиаиндустрии и смежных отраслей, уверял РБК в июле руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. «У нас нет сомнений, что в ходе подготовки законопроекта были проанализированы позиции всех заинтересованных сторон», — говорил глава ведомства.
В Роскомнадзоре переадресовали вопросы РБК законодателям. Председатель думского комитета по информполитике Леонид Левин заявил РБК, что пока не ознакомился с замечаниями и предложениями ассоциации.
На вопрос РБК, какое заключение на законопроект готовит правительство, замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что это будет зависеть от позиций ведомств — «пока они все не собраны».
РБК направил запрос учредителям «Витрины ТВ».
Кому еще не нравится идея единого поставщика
Свой отзыв на законопроект подготовила и Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР), объединяющая телеком-операторов («Ростелеком», холдинг «ЭР-Телеком»), вещателей («ЮТВ-Медиа») и операторов спутникового и кабельного вещания («НТВ Плюс», «Орион-Экспресс», «Первый ТВЧ»). Принятие законопроекта недопустимо, так как он не отвечает ни заявленным целям, ни интересам потребителей услуг, а также существенным образом ущемляет права вещателей телеканалов и направлен на беспрецедентную монополизацию рынка, считают члены этой ассоциации. Письмо направлено в Роскомнадзор, Федеральную антимонопольную службу, Минкомсвязь, профильный комитет по информполитике Госдумы, сообщил РБК вице-президент АКТР Михаил Силин.
Одно из главных замечаний АКТР к законопроекту — декларируемые цели (борьба с пиратством и создание единого информационного пространства) являются надуманными. Действующее законодательство уже содержит механизмы выявления и пресечения пиратского распространения объектов авторского и смежного права в интернете, отмечается в письме. Кроме того, его авторы утверждают, что единое информационное пространство уже сформировано благодаря наличию в каждом доме набора из 20 обязательных общедоступных федеральных телеканалов и массовому распространению интернета.
Как считают члены АКТР, принятие этого законопроекта может привести к прямо противоположному заявленным целям результату — к разрушению информационного пространства: «Рассматриваемый законопроект устанавливает искусственный барьер в виде «коммерческой прослойки» (уполномоченной организации с ее программным обеспечением) между вещателем и оператором связи, что, естественно, не может не сказаться на доступности обязательных телеканалов».
Кроме того, предлагаемые изменения в законодательство содержат в себе предпосылки для создания коррумпированной бизнес-модели, отмечается в письме ассоциации. «Законопроект предусматривает фактическое совмещение уполномоченной организацией одновременно и функции участника рынка, конкурирующего с операторами связи, online-кинотеатрами и в какой-то степени с вещателями, и функции контролера на этом рынке, что само по себе создает реальные предпосылки для коррупции», — говорится в письме.