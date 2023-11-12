Минцифры раскрыло принцин блокировки VPN-сервисов

С 2021 года в России заблокировали почти 170 VPN-сервисов, сообщали ранее в РКН. Минцифры пояснило, что блокировке подвергают те программы, которые экспертная комиссия посчитает угрозой

Фото: РБК

VPN-сервисы в России блокируются по решению экспертной комиссии, если она признает их угрозой, сообщило Минцифры в ответ на обращение фракции «Новые люди» (документ есть в распоряжении «РИА Новости»).

Член фракции и комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев в своем обращении в правительство отмечал, что «по сути» блокируются все VPN-сервисы, а не только те, что нарушают законодательство страны. При этом такие программы могут использоваться, например, для поддержания работы бытовой техники, в том числе китайского производства, а не только обхода блокировок.

«На основании решения экспертной комиссии, <...> может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза», — сказано в ответе Минцифры.

С ноября 2017 года VPN-сервисы, по российскому законодательству, должны ограничивать пользователям доступ к запрещенным ресурсам. Если они этого не делали, Роскомнадзор вносил сам сервис в реестр запрещенной информации и операторы связи должны были блокировать их.

По данным Роскомнадзора на конец октября, с 2021 года в России заблокировали 167 VPN-сервисов.

Минцифры сообщало, что компании, использующие VPN-сервисы в рабочих целях (например, для удаленного доступа сотрудников или объединения серверов в одну сеть), могут попросить снять блокировку. Для этого они должны обратиться в профильные ведомства или Роскомнадзор, он проверит информацию и в случае ее подтверждения внесет IP-адреса обратившейся компании в «белый список» и разблокирует для нее доступ к VPN.

Помимо ограничений в отношений VPN, власти намереваются ввести блокировку ресурсов, на которых описывается, как можно обойти блокировки. С соответствующей инициативой выступило Минцифры в начале осени. Из проекта документа РКН на этот счет следует, что блокировки таких сайтов могут начаться в марте следующего года.