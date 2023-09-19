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РКН предложил с марта запрещать доступ к информации об обходе блокировок

РКН предложил с марта 2024-го блокировать сайты с методами обхода блокировок
В июле блокировку ресурсов, которые описывают способы обхода блокировок, разрешил Путин. Если соответствующие акты примут Минцифры и РКН, то такие сайты начнут попадать в реестр доменов с запрещенной информацией с марта 2024 года
Фото: РБК
Фото: РБК

Роскомнадзор (РКН) может начать блокировку сайтов, содержащих информацию об обходе блокировок, с 1 марта 2024 года, следует из проекта поправок к списку критериев оценки материалов и информации, необходимых для идентификации содержащих запрещенную информацию сайтов. Документ размещен на портале проектов правовых актов.

В перечень критериев хотят внести наличие на ресурсе информации, которая позволяет получить доступ к уже заблокированным сайтам, либо узнать, как это можно сделать, либо которая побуждает, убеждает в привлекательности использования способов доступа к таким ресурсам и обосновывает их преимущества.

Исключение будет действовать «в отношении научной, научно-технической и статистической информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Публичное обсуждение документа завершится 6 октября.

Критерии оценки материалов и (или) информации необходимы РКН для внесения ресурса в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию. Доступ к попавшим в реестр ресурсам ограничивают.

Госдума в июле рассмотрела законопроект, согласно которому информация о способах обхода установленных блокировок сайтов, доступ к которым ограничен на территории России, станет основанием для внесения такого сайта в Единый реестр доменов с запрещенной информацией. Автор соответствующей поправки, депутат от «Единой России» Антон Горелкин заявил, что речь не идет о запрете VPN-сервисов, которые часто используются для обхода блокировок. В конце июля закон подписал президент Владимир Путин.

В сентябре Минцифры разместило на портале правовых актов документ, согласно которому РКН сможет вносить в Единый реестр сайты с информацией об обходе блокировок. Срок общественного обсуждения проекта нормативного акта истек 18 сентября.

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