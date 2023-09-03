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Минцифры предложило блокировать сайты за методы обхода блокировок

Минцифры предложило разрешить РКН блокировать сайты за методы обхода блокировок
Ведомство предложило блокировать сайты, если на них разместят способы обхода уже заблокированных интернет-ресурсов. С февраля 2022-го заблокированы более 200 тыс. сайтов за «фейки» о боях и призывы к несогласованным акциям
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минцифры предложило позволить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Документ был опубликован 1 сентября, процесс общественного обсуждения продлится две недели.

В июле аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике, поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внес депутат Антон Горелкин.

Роскомнадзор вскоре после начала на Украине полномасштабных боев заблокировал несколько популярных соцсетей — Twitter «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации» по поводу действий России в соседнем государстве, а также Facebook и Instagram (последние две принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) из-за разрешения их руководства публиковать призывы к насилию против российских военных, участвующих в боях.

Всего с февраля 2022-го к лету 2023-го были заблокированы 206 тыс. интернет-ресурсов, на них содержалась информация о боях на Украине, которую Роскомнадзор счел недостоверной, либо содержались призывы к несогласованным с властями акциям. Замглавы РКН Вадим Субботин утверждал в июне, что ни одно заблокированное СМИ не попросило разблокировки: «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем — за Родину, а они — во вражеском».

В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты, закон подписал президент Владимир Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минцифры Роскомнадзор блокировки VPN
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