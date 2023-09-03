Минцифры предложило блокировать сайты за методы обхода блокировок

Ведомство предложило блокировать сайты, если на них разместят способы обхода уже заблокированных интернет-ресурсов. С февраля 2022-го заблокированы более 200 тыс. сайтов за «фейки» о боях и призывы к несогласованным акциям

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Минцифры предложило позволить Роскомнадзору блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, проект постановления правительства опубликован на портале проектов правовых актов.

Документ был опубликован 1 сентября, процесс общественного обсуждения продлится две недели.

В июле аналогичную инициативу одобрил комитет Госдумы по информационной политике, поправки в федеральные законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» внес депутат Антон Горелкин.

Роскомнадзор вскоре после начала на Украине полномасштабных боев заблокировал несколько популярных соцсетей — Twitter «в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации» по поводу действий России в соседнем государстве, а также Facebook и Instagram (последние две принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) из-за разрешения их руководства публиковать призывы к насилию против российских военных, участвующих в боях.

Всего с февраля 2022-го к лету 2023-го были заблокированы 206 тыс. интернет-ресурсов, на них содержалась информация о боях на Украине, которую Роскомнадзор счел недостоверной, либо содержались призывы к несогласованным с властями акциям. Замглавы РКН Вадим Субботин утверждал в июне, что ни одно заблокированное СМИ не попросило разблокировки: «Они для себя, уверен, четко воспринимают картину мира и в каком окопе кто находится. Мы в своем — за Родину, а они — во вражеском».

В России с 2017 года запрещены VPN-сервисы, которые помогают обходить заблокированные на территории России сайты, закон подписал президент Владимир Путин.