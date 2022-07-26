Россия вошла в число лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов

Россия заняла 2-е место по скачиваниям VPN-сервисов в мире, уступив Индии. Рост загрузок может быть связан как с увеличением их аудитории на фоне блокировки популярных ресурсов, так и с ограничениями в отношении популярных VPN

Фото: Paul Hackett / Reuters

В марте-июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов, следует из предоставленной РБК статистики AppMagic — сервиса, который анализирует рынок мобильных приложений.

За первые три недели июля, VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз (под одним скачиванием подразумевается скачивание на одно устройство, то есть один пользователь может скачать приложение на несколько устройств). Для сравнения, в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю, в июле 2021-го — 2,7 млн и 15-е место, соответственно.

На первом месте за последние полгода была Индия, также в пятерку входили Пакистан, Индонезия и США, следует из данных AppMagic.

Как скачивают VPN

AppMagic не приводит данные о числе пользователей VPN, но приводят показатель Lifetime Downloads — под ним понимается совокупное количество скачиваний из магазинов приложений с 2015 года, когда начался мониторинг и до текущего момента. Для наиболее популярных у россиян сервисов VPN показатель Lifetime Downloads составлял: VPN — Super Unlimited Proxy — 14,36 млн скачиваний, Secure VPN－Safer Internet — 12,08 млн, VPN Proxy Master — Safer Vpn — 10,8 млн, 1.1.1.1: Faster & Safer Internet — 10,8 млн, Turbo VPN — Secure VPN Proxy — 12,8 млн. Это от 5 до 20% от Lifetime Downloads указанных сервисов в мире.

По данным сервиса Google Trends, который оценивает уровень интереса пользователей к той или иной теме на основе их запросов, пик популярности запросов, включающих слово VPN, из России пришелся на 13-19 марта. Затем показатель снизился, и следующие небольшие всплески приходились на 29 мая — 4 июня и на 17-23 июля. Наибольшая доля пользователей, которые искали VPN в Google за последнее время, была из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей. Сверхпопулярными в поиске, по оценке сервиса Google, стали запросы, связанные с 1.1.1.1 (сервис от американской компании Cloudflare), Lantern (разработано командой Innovate Labs из Лос-Анджелеса), Psiphon (создан канадскими разработчиками) и Super VPN (принадлежит пакистанской компании SuperSoft Tech).

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VPN-сервисы позволяют обходить локальные ограничения на доступ к тем или иным сайтам, а также сохранять конфиденциальность в Сети. Российские пользователи стали активно скачивать VPN-сервисы после 24 февраля. Первый пик скачиваний происходил на фоне новостей о замедлении скорости доступа к Twitter, а также блокировки Facebook и Instagram (21 марта Тверской суд Москвы признал владеющую ими корпорацию Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России). В конце мая-начале июня Роскомнадзор начал блокировать отдельные VPN-сервисы.

Почему растет использование таких сервисов

Представители МТС, «МегаФона», ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелекома» не стали комментировать вопрос о том, как изменился трафик VPN-сервисов российских пользователей за последний месяц или год.

Ранее в интервью РБК ТВ министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что до 24 февраля суммарно на Facebook, Instagram и Twitter — приходилось 10–12% от всего российского трафика, а после их блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей. «То есть 80% просто <...> неудобно переключаться, включать, выключать [VPN], — пояснял Шадаев. — Потом, многие сайты, российские, атакованные из-за рубежа, дают доступ только по российскому IP. И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить».

Технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров предполагает, что увеличение скачиваний происходило в основном за счет роста числа новых пользователей VPN в России: «Мы видим явный рост пользователей: у нас есть свои ресурсы, через которые предлагаем людям выбирать тот или иной VPN, мы сами раздавали бесплатный ограниченный VPN». По оценке Шакирова, доля пользователей VPN в России может приближаться к 30%, что соответствует показателю Китая.

По мнению главы АНО «Цифровая культура» Ивана Бегтина, Россия удерживает второе место в мире по числу скачиваний как из-за усиления блокировок различных интернет-ресурсов, так и из-за блокировки самих VPN-сервисов: «Сейчас все обычно держат у себя три-четыре сервиса. Кроме платных или бесплатных сервисов также арендуют серверы в другой стране». Но собеседник РБК не стал оценивать долю пользователей VPN, оговорившись, что это могут сделать либо владельцы этих сервисов, либо большие интернет-платформы вроде Google. РБК направил запрос в Google.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий считает, что на рост скачиваний влияют одновременно оба фактора — смена VPN-сервисов и появление новых пользователей. При этом блокировку VPN также можно обойти, отметил он. «Если условный регулятор блокирует VPN-сервис через IP-адреса (уникальный идентификатор, состоящий из нескольких цифр, который нужен каждому устройству для выхода в интернет. — РБК), то владелец этого сервиса может добавить новые незаблокированные адреса в сервис или настроить их автоматическую смену, чтобы обойти блокировку. Еще один вид блокировки — с помощью DPI (Deep packet inspection — технологии глубокой фильтрации трафика. — РБК). Такой вид блокировки также можно обойти, но это потребует больше времени и технической квалификации», — рассказал Лукацкий. По его словам, если блокировки сервисов будут продолжаться, то и квалификация пользователей увеличится.