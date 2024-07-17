Маркетплейсы сообщили о возможных проблемах с ввозом товаров из-за рубежа

Участники рынка интернет-торговли предупредили о риске удорожания и усложнения зарубежных онлайн-покупок из-за обновления Таможенного кодекса ЕАЭС. В Минпромторге настаивают, что продолжают дискуссию о новых правилах

Фото: Андрей Любимов / РБК

О рисках c зарубежными покупками РБК рассказали несколько игроков рынка интернет-торговли, включая представителей крупнейших маркетплейсов. По словам одного из них, в ближайшее время страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС; включает Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан и Киргизию) должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс союза, из-за которых может значительно усложниться оформление зарубежных покупок и может вырасти их стоимость, а ввоз части товаров и вовсе станет невозможным.

Речь идет об изменениях, которые были подготовлены в конце прошлого года:

они выделяют товары трансграничной электронной торговли в отдельную категорию;

вводят декларации на товары электронной торговли;

вводят понятие института оператора электронной торговли (будет осуществлять таможенное декларирование, уплачивать в отношении таких товаров таможенные пошлины, налоги, нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование);

предусматривают создание специальных таможенных складов для товаров электронной торговли (аналог «бондовых» складов, товары на которые поступают без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин и т.п.).

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать их в начале июля, предполагается, что это произойдет до конца месяца.

Как сейчас поступают товары и что изменится

Согласно текущим правилам, оплаченный покупателем на интернет-площадках заграничный товар ввозился в страну как товар для личного пользования. «С момента вступления в силу поправок в Таможенный кодекс понятие «товары для личного пользования» будет применяться исключительно к товарам, которые физлицо ввозит или вывозит через границу в багаже или которые в его адрес отправляет другое физлицо, и такие товары доставляются почтой или перевозчиком (так называемые с2с-поставки — customer to customer)», — объясняет Галина Донцова, исполнительный директор Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки (АТЭД) и советник юридической фирмы «Некстонс».

После того как вступят в силу поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС, товары электронной торговли будут выделены в отдельную категорию, для которой сейчас отсутствует вся нормативно-правовая база, в том числе позволяющая физлицу не предоставлять разрешительные документы и ввозить купленные товары по упрощенной процедуре, сообщила она. Список категорий товаров, ввоз которых может быть полностью ограничен, если не принять никаких мер, по словам Донцовой, очень широкий и включает в том числе смартфоны, «радионяни», лекарственные средства, сыры и колбасы, корма для кошек и собак, овощи и фрукты, а также все товары, подлежащие маркировке «Честным знаком», — духи, шубы, обувь, одежду, текстиль для дома, фотоаппараты и т.д.

Потенциальная проблема обсуждалась на встрече рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге 9 июля, рассказали РБК собеседники на рынке интернет-торговли. По словам одного из них, на встрече обсуждалась необходимость установить исключения из общего порядка применения нетарифных мер по аналогии с товарами для личного пользования. Но вопрос вызвал разногласия между участниками рынка.

В чем суть разногласий

По словам одного из собеседников РБК, на встрече в Минпромторге онлайн-игроки настаивали, что необходимо принять нормативно-правовую базу под новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС, чтобы покупки товаров из-за рубежа в интернете (в том числе, например, у китайских продавцов на российских маркетплейсах) не стали дороже и сложнее.

По словам источников РБК на рынке электронной торговли, наиболее сильно изменение правил может повлиять на компании, которые ориентированы преимущественно на трансграничную торговлю: AliExpress, CDEK.Shopping, направления Global у Ozon и Wildberries для покупки российскими клиентами товаров из-за рубежа, а также на «Почту России». Последняя, по словам одного из собеседников, может столкнуться со значительной потерей доходов, поскольку для компании этот сегмент является важной высокомаржинальной частью бизнеса, в трансграничных поставках у крупнейших маркетплейсов доля «Почты» достигает 50–60% по отношению к другим перевозчикам.

Представитель «Яндекс Маркета» подтвердил РБК участие во встрече. По его словам, они вместе с другими представителями онлайн-компаний настаивали, что для товаров электронной торговли, заказанных из-за рубежа, должны сохраниться те же условия ввоза в страну, что и для товаров личного пользования. В пресс-службе Ozon также выразили надежду, что необходимые правовые акты будут приняты: «В 65% случаев покупателями товаров из-за рубежа на Ozon выступают жители мелких и средних городов, для которых цена на товар — более важный фактор, чем срок доставки. Трансграничный канал дает им возможность покупать качественные товары, но практически не конкурирует с местными производителями как с точки зрения ключевых категорий и сроков доставки, так и объема рынка».

Он отметил, что ратифицируемый кодекс необходим для создания единых правил развития электронной торговли ЕАЭС с другими странами, но без дополнительных нормативных актов он создает риски для покупателей во всех странах союза. По словам представителя Ozon, без принятия этих документов товары электронной торговли, приобретаемые физлицами, будут приравнены к коммерческим партиям. «Это значит, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден оформить такой же пакет разрешительных документов, как крупный бизнес оформляет на коммерческую партию. Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. С отдельными категориями товаров пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно», — утверждает представитель Ozon.

Товары, купленные в рамках электронной торговли, не подразумевают дальнейшую перепродажу и не доставляются партиями, так как заказываются поштучно, из-за чего покупателю будет крайне трудно соблюсти все требования, если условия для такого вида товаров изменятся, согласны в «Яндекс Маркете». «Например, если пользователь приобрел за рубежом смартфон на маркетплейсе, ему будет необходимо провести сертификацию устройства, что крайне дорого. Другой пример — маркировка одежды. Если покупатель заказал футболку на онлайн-площадке, ему придется ее промаркировать при ввозе через границу, но сейчас у физлиц в принципе нет возможности осуществлять маркировку самостоятельно», — объясняет он.

Представитель Ozon также напомнил, что пока ни одна из стран не обратилась к Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с вопросом о создании порога беспошлинного ввоза для товаров электронной торговли. Если ситуация не изменится, пострадают покупатели, поскольку цены на все товары из-за пределов ЕАЭС вырастут на 15%, предупредил он.

В Wildberries считают «целесообразным» распространить на товары электронной торговли те же меры, что и на товары для личного пользования с аналогичным порогом беспошлинной торговли на уровне €200. «Если беспошлинный порог для товаров электронной торговли не будет предусмотрен, покупателям придется оплатить не только стоимость товара, но и пошлину, размер которой может варьироваться», — отметил представитель этой площадки.

Представитель CDEK.Shopping отметил, что получение разрешительной документации на единичные товары приведет к увеличению сроков доставки товара, возможным простоям на таможне из-за дополнительных процедур проверки наличия необходимых документов и увеличению итоговой стоимости товара. «В том числе в таможенную стоимость товаров для личного пользования не входят расходы по доставке и страховке, а на товары электронной торговли это исключение не будет распространяться, что приведет к увеличению расходов потребителя на уплате пошлин», — говорит он.

Представители «Почты России», «М.Видео-Эльдорадо» и AliExpress отказались от комментариев. РБК направил запрос в Минэкономразвития.

Но участники традиционной розницы на встрече в Минпромторге настаивали на введении тех же требований для товаров электронной торговли, что и для товаров, ввозимых обычным импортом (сертификации, нотификации и др.), указал один из собеседников РБК.

«Еще 15–20 лет назад товарами для личного пользования, пересылаемыми через границу, по факту были посылки от родственников и друзей, — говорит другой участник встречи. — Сейчас же в связи с развитием электронной торговли произошла подмена понятий, и под эти льготные условия подпадают покупки на маркетплейсах с доставкой в Россию, в том числе дорогостоящая техника и электроника». При этом иностранные продавцы не несут ответственности за качество товаров и не прикладывают сертификаты, а иногда даже не вкладывают инструкцию на русском языке, что может быть опасно для потребителя, дополнил он. Это подтверждает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Там считают недобросовестной конкуренцией ситуацию, при которой компании, которые завозят товар по обычным процедурам импорта, платят таможенные пошлины и подтверждают соответствие обязательным требованиям, а «некоторые компании», которые занимаются трансграничной электронной торговлей, всех этих процедур не проходят.

По словам Донцовой, участники АТЭД — компании, осуществляющие доставку и таможенное декларирование товаров электронной торговли, приобретенных физлицами у зарубежных поставщиков через маркетплейсы, полагают, что рынок будет сужаться, если не принять меры. Она считает опасения представителей маркетплейсов обоснованными.

Председатель Союза потребителей России Петр Щелищ напомнил, что растущий спрос на онлайн-покупки из-за рубежа в значительной части компенсирует сужение доступа к мировым рынкам. «Это надо ценить и не ограничивать эти возможности. Знаю и позицию крупных офлайн-продавцов: в маркетплейсах они видят конкурентов, имеющих по закону преимущества, при этом требуют не уравнять их в этих преимуществах, а возложить на них ту же нагрузку, под которой находятся сами, игнорируя принципиально иной характер их деятельности», — отметил Щелищ.

Представитель Минпромторга заверил РБК, что на площадке ЕЭК «проводится комплексная работа по формированию нормативной правовой базы для внедрения в практику новой категории товаров». В частности, предполагается, что товары электронной торговли будут подразделяться на две категории: предназначенные для реализации физлицам и приобретенные физлицами. В министерстве отметили, что сейчас прорабатывается возможность распространить на товары электронной торговли, приобретенные физлицами, действующего порядка для товаров личного пользования, отправляемых через международную почту или перевозчиков.

Представитель ЕЭК сообщил, что изменения в Таможенный кодекс вступят в силу после ратификации соответствующего документа последней страной — участницей союза и ее уведомлением об этом комиссию. Пока никто из стран — участниц ЕАЭС не ратифицировал новые правила.