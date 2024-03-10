Как трансграничная доля интернет-торговли снизилась с трети до 3%

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Всего за семь лет — с 2017 по 2023 год — доля трансграничной торговли на рынке российской интернет-коммерции снизилась с 36 до 3%. При этом объемы интернет-торговли выросли за эти годы в шесть раз — с 1,04 трлн до 6,3 трлн руб.

За 2023 год оборот электронной коммерции в России вырос на 28% по сравнению с 2022 годом.