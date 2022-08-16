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RuTube разрешил скачивать свое приложение для iOS только в России
RuTube оставил возможность скачивать свое приложение для iOS только в России, говорится в Telegram-канале видеохостинга.
«Такое решение было принято, чтобы русскоязычные пользователи сервиса, большая часть которых проживает на территории РФ, могли скачивать приложение RUTUBE на iPhone. Мы хотим, чтобы вы могли смотреть, загружать и делиться видео на национальном видеохостинге с любого устройства», — говорится в сообщении.
Видеохостинг подчеркнул, что русскоязычные пользователи, которые находятся в других странах, могут смотреть контент в веб-версии.
В RuTube напомнили, что Apple потребовала либо сделать приложение RuTube доступным только для российских пользователей, либо скрыть контент российских государственн6ых СМИ.
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