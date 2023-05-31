Роскомнадзор добавил Twitch, «Дзен» и Rutube в реестр социальных сетей

Фото: Hideki Yoshihara / AFLO / Global Look Press

Роскомнадзор добавил в реестр социальных сетей «Дзен», Rutube и Twitch. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Теперь эти платформы должны будут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную в России информацию. Помимо этого, соцсети обязаны иметь форму обратной связи для жалоб пользователей на подобный контент. За неудаление запрещенного контента юрлицам грозит штраф от 800 тыс. до 8 млн руб.

В реестр соцсетей также включены «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube, Telegram, Twitter, LiveJournal, TikTok, Likee, Pinterest и «Пикабу».

Платформу Twitch в России неоднократно штрафовали. Например, в январе она получила штраф 4 млн руб. за нарушение правил предоставления доступа к запрещенной информации — неудаление интервью с экс-советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем на стриме юриста Марка Фейгина (признан иноагентом). Сервис опубликовал недостоверную информацию о спецоперации на Украине и частичной мобилизации, следует из материалов дела.